Catturato a Trapani il presunto omicida della famiglia Cottarelli

Roma, 1 ott. (askanews) - Il latitante ergastolano Vito Marino, presunto autore dell'omicidio plurimo nei confronti della famiglia Cottarelli (marito, moglie e figlio 17enne), avvenuto in una villetta di Brescia il 28 agosto 2006, è stato catturato dalla polizia di Trapani e dagli investigatori del Servizio centrale operativo.L'uomo si mascondeva in un ovile nei pressi di Vita (Trapani). Marino, imprenditore, è figlio di Girolamo Marino, alias "Mommo 'u nano", elemento di vertice del mandamento mafioso di Trapani, assassinato nell'86 da Matteo Messina Denaro, durante la guerra di mafia di quegli anni.Gli inquirenti stanno valutando la posizione dei due proprietari dell'ovile, al momento non rintracciati, emersi nel corso delle indagini.