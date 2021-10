Il catasto si aggiorna ed è caccia agli evasori: droni e incentivi ai comuni contro gli immobili fantasma

Non sarà solo una spolverata di vecchi faldoni. Il governo punta all'aggiornamento dei dati contenuti nell'immenso archivio informatico del Catasto. E l'obiettivo è duplice: inserire - come già avviene quando si fa una compravendita - i valore di mercato di un immobile accanto a quello degli estimi catastali, senza effetti sulla tassazione; dall'altro un aggiornamento delle mappe catastali con l'intento dichiarato di scoprire immobili e terreni non censiti o abusivi, che magari hanno cambiato destinazione d'uso.

Caccia agli immobili fantasma

Partirà la caccia agli immobili fantasma a 9 anni dagli ultimi dati resi noti: quanto tra il 2010 e il 2012 si scoprirono 1,2 milioni di case non accatastate recuperando 537 milioni di euro. Una 'battaglia' che userà armi nuove - dall'informatica ai droni - incentivando i comuni a questa operazione di 'rinnovo'.

La mappatura

Sarà di fatto una modernizzazione della mappatura degli immobili che porrà anche le basi di una riforma del catasto, che nella delega presentata dal governo non viene troppo specificata. E' noto che le Finanze avevano studiato il superamento dei vani catastali in favore dei metri quadri. Ma di questo nel testo non c'è nulla. Nemmeno della possibile novità di riforma del 'classamento' - le cosiddette categorie A1, A2, A3 ecc. - di cui pure si era parlato. Non c'è neanche l'indicazione di un riequilibrio degli estimi tra centro e periferia delle città. Del resto Mario Draghi l'ha spiegato con chiarezza al momento del varo: nessun cambiamento per le tasse e ogni decreto delegato nascerà dal confronto con il Parlamento. Quindi con le forze politiche.

Tempi lunghi

I tempi poi sono lunghi. L'integrazione dei dati degli estimi con quelli di mercato partirà solo dal 2026. Ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco ripetendo in parlamento la data indicata nella delega. "Per ora è un esercizio per capire lo stato del nostro sistema immobiliare", ha aggiunto. Ma certo l'arricchimento del catasto con i dati di mercato sara' la base di una riforma. I valori di mercato - viene anche stabilito - dovranno essere costantemente aggiornati. Saranno invece calmierati per immobili storici, che i quali si dovrà tener conto - nei prezzi di mercato - che in alcuni casi la loro gestione è molto onerosa.

Aggiornare l'archivio

La vera novità è però la necessità di aggiornare l'archivio con gli immobili e i terreni non dichiarati. L'Agenzia delle Entrate, che ha assorbito la vecchia agenzia del Territorio, insieme con i comuni andranno a caccia degli immobili 'fantasma' ma anche di quelli che non rispettano la reale consistenza, la destinazione d'uso o la categoria catastale attribuita, in pratica chi ha una casa di lusso e la dichiara come se fosse una catapecchia.