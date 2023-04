Catania, si barrica da solo in casa e spara in strada poi si arrende

Catania , 08 apr. - (Adnkronos) - Si è arreso e consegnato alla polizia Concetto Trippa, l'uomo di 33 anni che si era barricato in casa al 12esimo piano di un palazzo del quartiere popolare di Librino (Catania). A convincerlo è stato un poliziotto mediatore psicologo, dell'unità speciale giunto a Catania da Palermo.

Il 33enne si era chiuso in casa da solo e aveva esploso diversi colpi di pistola in strada, senza colpire nessuno. La strada era stata bloccata al traffico.

Lo stato dell'uomo, in passato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e maltrattamenti in famiglia, secondo fonti investigative sarebbe stato alterato.

A fare intervenire gli agenti e il personale del 118 sarebbe stata la madre, allarmata dopo avere ricevuto una sua chiamata in cui le diceva che qualcuno lo aveva avvelenato, cedendogli una partita di droga tagliata male.