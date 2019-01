Castelnuovo, via altri 75 migranti. Deputata tenta fermare bus

Roma, 23 gen. (askanews) - Sono ricominciati i trasferimenti dei migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto (Roma). Dopo i 30 di ieri, dalla struttura sono partiti oggi tre pullman con 75 persone: 30 andranno nelle Marche, 15 in Molise e altri 30 in Abruzzo. Come ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sono quelli che "hanno diritto" allo status di rifugiato, che "entro il 31 gennaio saranno ricollocati in altre strutture che hanno liberato posti: non perderanno alcunchè".Al CARA c'era anche la deputata di Leu Rossella Muroni, che ha tentato di bloccare la partenza di un pullman posizionandosi in piedi davanti al bus: "Bambini, donne, uomini, vogliamo solo sapere dove vanno e che condizioni troveranno. Restiamo umani per favore", ha scritto poi su twitter. In un video, diffuso sui social si vede il mezzo costretto a fare marcia indietro perché Muroni non lo lascia passare, dopo aver dichiarato di non aver intenzione di spostarsi finché non saranno chiare motivazioni e destinazioni dei migranti che erano ospitati nella struttura. La protesta non ha comunque evitato poi la partenza del bus.Nei prossimi giorni, ha riferito il Comune, 305 dei 550 stranieri che risiedevano nel CARA lasceranno Castelnuovo di Porto verso varie regioni. Tra loro ci sono 50 nuclei familiari (con bambini) che partiranno tutti insieme verso il Piemonte."Il problema è che non sappiamo gli altri 250 che fine faranno, tra cui ci sono anche dei titolari del diritto di richiedente asilo", dice il presidente del Consiglio comunale Emanuele Baldelli: "Nonostante per dieci anni abbiamo fatto fronte a questa situazione, il Comune non ha avuto nessun tipo di informazione diretta nè preavvisi da parte della Prefettura o del Ministero. Potremmo avere decine di persone con la titolarità di essere inseriti in uno Sprar che invece si troveranno per strada".Tra i migranti finiti fuori dal CARA c'è Mouna, una 25enne somala la cui richiesta di asilo sarebbe ancora in fase di definizione, che la scorsa notte è stata ospitata dal sindaco Riccardo Travaglini. Il primo cittadino ha annunciato un ricorso urgente al Tar del Lazio, e in seconda istanza alla Corte europea dei Diritti dell'uomo, sul caso della giovane e degli altri migranti per i quali è stato predisposto l'allontamento dal percorso di accoglienza prima che sia stata evasa la loro richiesta per lo status di rifugiato.