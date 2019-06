Castel Sant'Angelo, in scena ArtCity con 'Sere d'Arte' a Roma

Roma, 26 giu. (askanews) - Dal 27 giugno all'8 settembre ritorna il ciclo d'iniziative culturali realizzate dal Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, all'interno del cortile di Alessandro VI del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo per l'estate di ArtCity 2019.28 appuntamenti per altrettante "Sere d'Arte" tra concerti e performance al piano, spettacoli per bambini e visite guidate con l'obiettivo di rilanciare il valore di opera e luogo d'arte e di offrire qualcosa di unico e sorprendente, occasioni di arte e musica che possano costituire dei piccoli "eventi", ogni volta diversi, esclusivi, basati sull'intimità e la semplicità.All'interno di "Sere d'estate" la rassegna, curata da Ernesto Assante, propone spettacoli acustici, "piccoli", come serate private che gli artisti propongono senza fronzoli o mediazioni, degli "autoritratti" in cui possono mettere in scena se stessi senza filtri. A "Notti di musica al Castello" si esibiranno artisti celebri, in una dimensione inedita, o artisti che, per la propria storia o il proprio stile, possono proporre al pubblico dei repertori originali. Una rassegna "sui generis", dunque, dove protagonista è proprio la dimensione personale dell'evento. In cartellone Federico Mecozzi (28 giugno), Eli Degibri Quartet (6 luglio), Kylie Eastwood Band (12 luglio), Daniele Di Bonaventura & Giovanni Ceccarelli (20 luglio), Ben Ezra (28 luglio), Solis String Quartet (2 agosto), Vincenzo Zitello e Arthuan Rebis (10 agosto), Dominic Miller (17 agosto), Gnu Quartet (25 agosto), Federico Nathan (30 agosto), Costanza Alegiani e Fabrizio Sferra (6 settembre).L'estate a Castel Sant'Angelo riserva uno spazio privilegiato al pianoforte, strumento di straordinaria versatilità, antico e sempre modernissimo, carico di storia ma anche contemporaneo, adatto alla classicità così come all'attualità. Da questa idea, nasce "Pianissimo" che porterà in scena alcuni dei migliori giovani pianisti italiani e internazionali: da Francesco Taskayali (27 giugno) a Franco D'Andrea (4 luglio), Alessandro Taverna (11 luglio), Giovanni Guidi (18 luglio), Aeham Ahmad (25 luglio), Remo Anzovino (1 agosto), Arturo Stalteri (8 agosto), da Pietro De Maria (22 agosto) a Simone Graziano (29 agosto), Alessandro Martire (5 settembre). Musicisti tra loro molto diversi, in grado di dare anime differenti al pianoforte e di trasformarlo ogni volta, a seconda della loro sensibilità, in una porta d'accesso a un mondo sonoro meraviglioso e senza confini. Il mondo di uno strumento che prende vita ogni sera sotto le dita di chi lo suona, che sia musica classica o new age, che siano colonne sonore, ballate o jazz.Anche un progetto dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie che propone una modalità innovativa per vivere il patrimonio storico, artistico e architettonico del Polo Museale del Lazio attraverso l'incontro con le arti sceniche. Sette modi diversi per visitare e conoscere il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo e sette spettacoli indirizzati alle nuove generazioni. Un viaggio ludico-educativo che accompagnerà gli spettatori-visitatori in un'esperienza complessiva dello sguardo mettendo in dialogo museo e teatro attraverso sette spettacoli Pinocchiata (14 luglio), Storia tutta d'un fiato (3 agosto), L'anatra, la morte e il tulipano (18 agosto), Il soffio di Sofia (23 agosto), Rana Rana (24 agosto), Racconti dal bosco (1 settembre), Caro Orco (8 settembre). Ogni appuntamento prevede due percorsi di visita mirati in contemporanea: uno pensato per i bambini e uno dedicato agli adulti che li accompagnano, e un'attività di didattica della visione sugli spettacoli. Al termine, i due gruppi si ritroveranno nella suggestiva cornice del cortile Alessandro VI per assistere agli spettacoli. Il progetto è curato da Casa dello Spettatore che da anni si occupa a livello nazionale di formazione del pubblico di tutte le età e di educazione al teatro con particolare attenzione alle giovani generazioni.