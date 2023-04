Caso Uss, Fastweb: 'Nessun malfunzionamento del braccialetto'

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Fastweb "precisa che non risulta alcun malfunzionamento né del braccialetto elettronico assegnato a Uss né di altri dispositivi in uso". Lo spiega in una nota la stessa società "in riferimento alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa sulle indagini in corso relative all'evasione del cittadino russo Artem Uss". "Gli allarmi emessi dal braccialetto indicherebbero, al contrario - si legge ancora nella nota - la piena funzionalità del dispositivo nel segnalare alle forze dell'ordine l'allontanamento del braccialetto dal domicilio o possibili tentativi di manomissione". Fastweb sottolinea, inoltre, che "i propri tecnici al momento non hanno fornito alcuna informazione agli inquirenti in merito al funzionamento del braccialetto". (ANSA).