La risposta dei cittadini di Trieste al vicesindaco che ha buttato le coperte del clochard

"Caro amico, speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo. Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste". E' il messaggio scritto su di un cartello in cartone da alcuni triestini che ieri sera hanno lasciato vestiti caldi e trapunte sul luogo dove il senzatetto romeno - a cui il vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, due giorni ha gettato alcune coperte vantandosene su Facebook - aveva l'abitudine di cercare riparo.

Questa mattina, lungo la centrale via Carducci, gli indumenti e le coperte portate in segno di solidarietà da alcuni cittadini erano ancora li', mentre il cartello - che riportava un post scriptum: in caso di mancato ritiro da parte dell'interessato non gettare nulla. Provvederemo al recupero entro domani. Grazie" - era sparito.

Il vicesindaco va rimosso immediatamente

Il vicesindaco leghista di Trieste , Paolo Polidori, deve essere rimosso mediante decreto del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia "per avere violato i principi fondanti della Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo". E' quanto chiede il Codacons che in una nota chiama in causa il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenendo su quello che è diventato un caso nazionale: il gesto compiuto dal numero due del Comune del capoluogo giuliano, che due giorni fa su Facebook aveva annunciato di avere gettato nell'immondizia vestiti e coperte di un clochard che da tempo viveva in una via del centro.



"L'art. 40, della legge nr. 142/90 - ricorda il Codacons - prevede che sindaci ed i componenti delle giunte comunali possano essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. Nel caso del vicesindaco di Trieste - il quale senza provare alcuna vergogna è giunto a vantarsi di aver compiuto un gesto tanto squallido - compete al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia emettere il decreto di rimozione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, quando l'amministratore abbia compiuto "atti contrari alla Costituzione" ovvero gravi "violazioni di legge".



"Quanto accaduto - prosegue la nota - mina la dignità umana e offende un'intera comunità. Per questi motivi l'associazione invita tutti i Consiglieri Regionali a sollecitare una discussione in Giunta affinché venga posto rimedio ad un gesto di uno squallore unico".