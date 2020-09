La promozione in A dopo un secolo, la festa sospetta e l'impennata di contagi: il caso La Spezia

A metà pomeriggio, sui telefonini e su tutta la messaggistica della Protezione civile arrivano poche righe, stringate ed essenziali: “MESSAGGIO DI SERVIZIO: Ordinanza n.56/2020: il Presidente della Regione ha disposto l’OBBLIGO, sul territorio della Provincia della Spezia, di indossare la mascherina in luoghi pubblici o aperti al pubblico durante l’arco della giornata fino alle 24 del 13 settembre”. A divulgarlo, prima di tutti, è l’assessore alla Protezione Civile della Regione Giacomo Raul Giampedrone, uno dei fuoriclasse della giunta di Giovanni Toti, sempre preciso nelle informazioni, soprattutto su tutte le situazioni di allerta. E, a confermare che non è un’ordinanza “normale” arriva la convocazione quasi immediata di una conferenza stampa di Toti e dell’assessore alla Sanità Sonia Viale, un caterpillar del lavoro che da febbraio non si ferma un minuto, affiancata da tutti i suoi tecnici a compulsare dati sui contagi e sui ricoveri.

La festa sospetta

Parto dai comunicati ufficiali per poi approfondire il tutto, ragionando sui modi e sui tempi. Perché, al momento, il “cluster” spezzino è attribuito a una festa di cittadini di origine della Repubblica Domenicana avvenuta a Carrara che poi, tornando alla Spezia, avrebbero fatto da “untori”. Quindi, un effetto moltiplicatore dovuto prima al ritorno in famiglia, poi a quando si sono recati sui luoghi di lavoro e infine a relazioni sociali varie dei partecipanti centramericani alla festa di Carrara. E per capire bene cosa è successo, vale la pena di leggere tutti i comunicati ufficiali. A partire dai due della Regione Liguria.

Quel numero che balza all'occhio

Il primo è quello quotidiano sui casi di positività, con il secondo morto in tre giorni nello spezzino, entrambi molto anziani. Recita il comunicato su carta intestata: “Sono 95 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Il dettaglio dei nuovi positivi: 2 ASL 1 di cui: 1 contatto di caso 1 attività di screening 4 ASL2 di cui: 1 rsa 3 attività di screening 44 ASL3 di cui: 6 contatto di caso 5 accesso ospedale 2 casi pediatrici (figlio e mamma) 21 attività di screening 10 rsa 45 ASL5 di cui: 26 contatti di caso 19 attività di screening”. Per la cronaca, la ASL5, quella dei 45 nuovi positivi, è quella della Spezia.

Secondo comunicato: “Esteso l’obbligo di indossare la mascherina durante il giorno nella provincia della Spezia, a seguito del cluster che si è riscontrato in zona. E’ stato deciso oggi al termine della riunione che si è svolta in Regione alla presenza del presidente, dell’assessore alla salute, del commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli, del responsabile prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi, del direttore del dipartimento prevenzione di sanità Francesco Quaglia e del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. La decisione è stata assunta a seguito dei 41 ospedalizzati che si sono riscontrati nella provincia spezzina, su un totale di 61 ospedalizzati in tutta la regione e di 95 nuovi casi positivi in Liguria, emersi grazie ai 2700 tamponi effettuati oggi.

Mascherina sempre

Per una settimana ci sarà dunque l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi esterni e non solo per chi entra negli esercizi commerciali o in aree al chiuso. La presente ordinanza ha efficacia da oggi fino alle 24 del 13 settembre. L’obiettivo, come è stato spiegato oggi dai responsabili regionali, è quello di contenere il cluster e ricondurlo a dimensioni ragionevoli. Si tratta, è stato spiegato, di una misura blanda, perché di fatto l’obbligo è già previsto dall’ordinanza del Ministero della salute dalle ore 18. Al momento Regione Liguria non ritiene indispensabile assumere altre iniziative. Nel corso del punto sull’aggiornamento i clinici hanno sottolineato che dei 40 ricoverati la maggior parte non presenta fenomeni preoccupanti.

Quanto accaduto nella provincia di Spezia, è stato detto, è da ricondurre ad un evento che si è tenuto fuori del territorio regionale, nel nord della Toscana, dove hanno preso parte un certo numero di cittadini di provenienza straniera. Una festa che si è di fatto trasformata in cluster e che ha creato dei sotto focolai in quanto le persone infettate si sono poi recate sui luoghi di lavoro, dove è stato esteso il contagio. Gli uffici di prevenzione della ASL 5 sono stati rafforzati con l’inserimento di nuovo personale proveniente da altre ASL liguri. Al termine della prossima settimana verrà effettuato un ulteriore monitoraggio per verificare le misure più idonee da adottare. Il sindaco della Spezia ha raccomandato a tutti, in particolare ai più giovani di prestare la massima attenzione alle misure di sicurezza.

Al momento l’indice di contagio in Liguria è pari a RT che è sotto l’1.0”

Ma a questo punto, appena i giornali locali rilanciano questa versione, dalla Asl di Massa, che fa capo alla Regione Toscana, arriva una precisazione: “In relazione alla notizia relativa al contagio di un gruppo di dominicani residenti nel territorio di Massa Carrara, pubblicata da alcuni giornali, la ASL Toscana nord ovest chiarisce che si tratta di un cluster già rilevato e circoscritto, nei giorni successivi al ferragosto. Infatti, sono circa 50 i cittadini positivi che sono stati, nel tempo, presi in carico dal dipartimento di prevenzione, che già dalla metà del mese di agosto, sta monitorando l’andamento dei contagi e, per evitare l’espandersi dell’epidemia, ha predisposto anche lo spostamento di alcuni pazienti in alberghi sanitari o cure intemedie. Al momento non risultano feste con migliaia di partecipanti ma, sempre il 15 agosto, una festa ben più ristretta e privata, tra cittadini della stessa nazionalità”.

Sarzana? "Non si tratta di noi"

E poco dopo si fa sentire sui social anche la prima cittadina di Sarzana, la seconda città della Provincia, espugnata per la prima volta dal centrodestra – impresa politica visto che si trattava del Comune più rosso d’Italia – Cristina Ponzanelli che scrive su Facebook: “Il cluster identificato NON si trova nella nostra Città: secondo i dati ASL, i positivi a SARZANA sono soltanto 13 a fronte dei totali 318 sull’intera provincia”. Dove, esattamente come nei comunicati precedenti, come in una poesia di Montale, è una gara a dire ciò che non è “Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”. E vi ho sottoposto tutte le carte e le dichiarazioni ufficiali, senza veli, senza riassunti, senza interpretazioni, in modo che ciascuno possa farsi un’idea ben precisa, come sempre su Tiscali.it senza sovrastrutture o verità parziali.

La festa per la promozione in A dello Spezia

Poi, però, al di là delle dichiarazioni ufficiali, c’è una grande paura che aleggia nell’aria. Da una mia verifica con medici, infermieri e Oss delle strutture ospedaliere spezzine risulta vero che i ricoverati sono originari della Repubblica Dominicana. E cinque sono in terapia intensiva. Ma c’è una storia che fa riflettere. Almeno uno di loro aveva partecipato alla festa per la promozione in serie A dello Spezia, la notte fra giovedì 20 e venerdì 21 agosto, esattamente quindici giorni fa. Cioè il tempo di incubazione del Covid. Fu una notte folle e indimenticabile per La Spezia. Una gioia attesa da 144 anni, il punto più alto raggiunto da una città che sta rinascendo grazie a un sindaco, Pierluigi Peracchini, molto dotato di buonsenso e molto poco di ideologia, anche lui il primo di centrodestra nella storia della città dopo l’elezione diretta del primo cittadino. Una gioia che riscatta anche gli splendidi Vigili del Fuoco che nel 1944 vinsero lo scudetto battendo il grande Torino di Valentino Mazzola, ma poi le vicende belliche non glielo fecero attribuire ufficialmente e solo pochi anni fa la FIGC ha fatto (parziale) giustizia, permettendo di scrivere la vittoria dei pompieri della Spezia del 1944 sulle maglie bianconere degli Aquilotti.

La notte in cui successe di tutto

Insomma, quella notte fra il 20 e il 21 agosto per le strade spezzine successe di tutto. Migliaia e migliaia di persone, di tutte le età e di tutta la provincia, che festeggiarono come in un sabba sfrenato. In cui purtroppo – ma verrebbe da dire ovviamente – le mascherine erano molto rare per usare un eufemismo. Questo vuol dire che, se il “cluster” dei dominicani dovesse estendersi, come purtroppo è probabile, per contatti vari, quella notte rischierebbe di trasformarsi dalla più bella di sempre nella storia della Spezia alla più drammatica di sempre. La speranza assoluta è che non ci siano altri casi. Intanto ieri lo Spezia ha ufficializzato l’arrivo di Jacopo Sala dalla Spal e sono vicinissimi anche Iturbe e Strefezza.