Caso Resinovich, Gip archivia o indica ulteriori indagini

(ANSA) - TRIESTE, 05 GIU - Archiviazione o ulteriori indagini. E' la decisione che dovrà prendere il Gip del Tribunale di Trieste Luigi Dainotti in merito alla morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa da casa il 14 dicembre del 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio del 2022 nel parco dell'ex Opp a San Giovanni.

Stamani comincia l'udienza preliminare al termine della quale il giudice potrà decidere di archiviare il caso, come ha chiesto la Procura, oppure di disporre ulteriori indagini e in che tempi, come chiedono invece i parenti, cioè il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, il fratello della donna, Sergio Resinovich, nipote, Veronica Resinovich. Dopo aver sentito le parti a porte chiuse, il Gip si riserverà la decisione, che potrebbe arrivare anche nei giorni successivi. (ANSA). .