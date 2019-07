Caso Ragusa, il marito Logli nel carcere di Livorno

Roma, 11 lug. (askanews) - Antonio Logli, condannato in Cassazione a 20 anni per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, si trova ora nel carcere di Livorno. Lo scrive il quotidiano Il Telegrafo di Livorno.Logli doveva essere trasferito nell'istituto penitenziario Don Bosco di Pisa. Ma poi, per evitare l'esposizione mediatica visto le tante persone davanti al carcere - si legge sul quotidiano toscano - le autorità hanno deciso all'ultimo di portarlo nel carcere delle Sughere.Qui, in gran segreto, è arrivato intorno alle 23. Logli non ha parlato in macchina. Aveva gli occhi lucidi. Alle Sughere è stato fotosegnalato e quindi trasferito nella sezione dei condannati definitivi. La decisione di andare a Livorno è della procura di Pisa. Che potrebbe poi decidere nelle prossime ore di trasferire il detenuto di nuovo a Pisa. Il primo colloquio che potrà fare sarà nella giornata di sabato.