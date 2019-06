Caso procure, crisi di giunta: Anm spaccata

Roma, 9 giu. (askanews) - Crisi di giunta all'Anm dopo il documento adottato da Magistratura Indipendente in contrapposizione alla linea del Comitato direttivo centrale del sindacato delle toghe. I componenti del Cdc di AreaDG, Unicost ed Autonomia e Indipendenza chiedono la "convocazione urgente" di una riunione con all'ordine del giorno il rinnovo della Giunta esecutiva centrale. Il caos delle procure è stato provocato dall'inchiesta della procura di Perugia, in cui è rimasto coinvolto l'ex numero uno dell'Anm Luca Palamara, e che ha travolto il Csm."Il documento adottato all'unanimità dall'Assemblea nazionale di Magistratura Indipendente, tenuta ieri a Roma - si legge in una nota - si pone in netta contrapposizione con il documento deliberato dal Comitato direttivo centrale dell'Anm ed esclude la possibilità di proseguire l'esperienza dell'attuale Giunta che vede la presenza e la presidenza di Magistratura indipendente"."La richiesta dei Consiglieri del Csm di MI autosospesi di riprendere la loro attività - prosegue la nota - crea un incidente istituzionale senza precedenti e potrebbe condurre all'adozione di riforme dell'Organo di autogoverno dal carattere 'emergenziale' con il rischio di alterarne il delicato assetto voluto dalla Costituzione a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura senza risolvere i problemi posti dalle gravi recenti vicende"."Magistratura Indipendente - conclude il comunicato - si assume di fronte alla magistratura ed al Paese la grave responsabilità di quanto sta accadendo".