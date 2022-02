Caso pm Milano: al via interrogatorio Davigo davanti a gup

(ANSA) - BRESCIA, 07 FEB - Con l'interrogatorio di Piercamillo Davigo, l'ex consigliere del Csm, imputato a Brescia con il pm di Milano Paolo Storari per il caso dei verbali di Piero Amara su una presunta loggia Ungheria, è ripresa stamane l'udienza preliminare davanti al gup Federica Brugnara. Davigo e Storari sono accusati di rivelazione del segreto d'ufficio nel procedimento in cui parte civile è Sebastiano Ardita, altro componente, ancora in carica, del Csm, che si ritiene danneggiato dalla diffusione di quei verbali. (ANSA).