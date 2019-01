Caso Orlandi, ossa Nunziatura d'epoca romana: verso archiviazione

Roma, 31 gen. (askanews) - Va verso l'archiviazione il fascicolo avviato in merito ai resti ossei trovati in un edificio della Nunziatura apostolica, a Roma. Dopo che le verifiche dei consulenti avevano già escluso che le ossa potessero risalire all'epoca della scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ora la datazione precisa testimonia che quelle ossa risalgono a molto, molto tempo fa, addirittura ad un periodo compreso tra il 90 ed il 230 dopo Cristo. La notizia, riferita dal Tempo e ieri sera da 'Chi l'ha visto?', è un sostanziale stop a nuove possibili indagini sul caso delle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due adolescenti svanite nel nulla nel 1983.La sorella di Mirella, Antonietta, nella trasmissione di Raitre ha spiegato: "Non ci speravamo tanto. Pensavamo di poter mettere fine alla storia drammatica di mia sorella Mirella, dopo 35 anni. Ma non è così". Poi ha aggiunto: "Spero solo che, dopo questo episodio, non si spengano di nuovo i riflettori. Spero che mia sorella Mirella ed Emanuela Orlandi non vengano dimenticate. Mi auguro proprio che il caso di mia sorella venga riaperto".