Caso Omerovic, una testimone: "Ho visto Hasib a terra, ma non abbiamo sentito nulla"

La signora Loredana e' una giovane donna con un bimbo piccolo nel passeggino che abita nella palazzina di fronte a quella da cui il 25 luglio e' caduto dalla finestra di casa Hasib Omerovic, il 36 enne disabile attualmente in coma vigile al Policlinico Gemelli, a Roma. Loredana e' una delle poche persone in quel lunedi' di luglio che era in casa e ha visto parte di quello che e' successo. "Mi sono affacciata, stavo stendendo i panni e ho visto lui (Hasib Omerovic ndr) la' per terra – racconta all'ANSA - pero' non abbiamo sentito niente: urla, rumori, niente. Ho visto solo lui li' per terra con i poliziotti che lo soccorrevano e chiamavano l'ambulanza". Altri vicini non hanno sentito neanche l'ambulanza e raccontano che la famiglia a volte litigava e faceva rumore e soprattutto portava 'la monnezza a casa'. La barista di Prima Valle, Giordana racconta "Certo urlava per farsi capire ma era tranquillo, siamo rimasti scioccati quando abbiamo saputo".