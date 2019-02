Caso Maugeri, Pg Cassazione: per Formigoni il massimo della pena

Roma, 21 feb. (askanews) - Nel suo intervento davanti ai giudici della VI Sezione penale della Corte di Cassazione, nell'ambito dell'udienza sul caso Maugeri che vede imputato anche l'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, il Pg della Cassazione Luigi Birritteri ha chiesto per Formigoni il rigetto del ricorso e la condanna al massimo della pena, 7 anni e 6 mesi come stabilito nel processo d'Appello."Comunque la si guardi - ha detto il magistrato - questa corruzione, tenuto conto del ruolo istituzionale di Formigoni, con riferimento all'entità e alla mole della stessa corruzione, è difficile ipotizzarne una di pari entità"."Evitiamo che la legge venga calpestata", ha proseguito il Pg sottolineando poi che Formigoni in Appello è stato condannato al massimo della pena: "Se esiste il massimo della pena e il giudice di merito lo riconosce, non possiamo non riconoscerlo anche noi e non si può cedere alle grida di manzoniana memoria".Per Birritteri "dalle vicende in esame traspare un imponente patto corruttivo" e "dalle difese c'è una generale fuga dalla motivazione delle sentenze di merito", ha proseguito nella sua requisitoria.Rispetto alla posizione di Formigoni, il Pg ha sottolineato come vi sia stato un "baratto della funzione", un "asservimento della funzione pubblica" e una "deviazione sistematica dal dovere istituzionale" dell'ex governatore. Inoltre il magistrato, nello spiegare i motivi dell'associazione contestata, ha citato il boss della mafia Salvatore Riina dicendo che "lo scopo del gruppo erano i 'piccioli', i soldi".