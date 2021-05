Catania chiude la partita. Resta aperta quella di Palermo dove il processo iniziera il 15 settembre sul caso Open Arms. Intanto, Matteo Salvini incassa il non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste": l'udienza preliminare al leader della Lega per la vicenda Gregoretti finisce dopo una camera di consiglio iniziata intorno alle 9.50 e conclusa poco dopo le 11.20: 90 minuti di tensione nell'aula bunker del carcere Bicocca di Catania che guarda all'Etna in una giornata di sole quasi estivo.

La sentenza

Per il gup Nunzio Sarpietro l'operato del leader della Lega è stata una legittima conseguenza di insindacabili scelte politiche e pertanto non costituisce reato. L'ex ministro dell'Interno era accusato di sequestro di persona in ordine al trattenimento a fine luglio 2019 su nave Gregoretti della Guardia costiera di 131 migranti, a cui è stato impedito di sbarcare ad Augusta, in attesa di un accordo sulla redistribuzione a livello europeo. La stessa procura etnea, guidata da Carmelo Zuccaro, aveva chiesto il non luogo a procedere. Ora il gup avrà trenta giorni di tempo per depositare l'ordinanza motivando la sua decisione.

I super-testimoni ascoltati

Sono stati semtiti l'ex premier Giuseppe Conte, gli ex ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli e l'attuale ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e degli Esteri Luigi Di Maio. "Sul processo di Palermo - ha detto il leader leghista - sono assolutamente tranquillo, perché se non esiste sequestro a Catania, non vedo perché debba esistere a Palermo. Nulla è scontato, ma questo giudice ha approfondito, ha studiato e lavorato e si è preso le sue responsabilità, altri prendono evidentemente vie più comode. La giornata di oggi rende giustizia".

La soddisfazione di Salvini

Questa sentenza, Per Salvini, "dice che un ministro che ha difeso la dignità e i confini dell'Italia è un ministro che ha fatto semplicemente il suo dovere. Sono contento e ribadisco che se e quando gli italiani torneranno a votare e ad attribuirmi responsabilità di governo, farò esattamente la stessa cosa, perché l'immigrazione regolare e controllata è un fattore positivo; quella al modo di Lampedusa con tremila arrivi in un fine settimana porta il caos e l'Italia in questo momento non ne ha bisogno".

La stoccata agli avversari

E' il tempo di levarsi qualche sassolino dalla scarpa e si rivolge ai suoi attuali alleati: "Questo è l'unico Paese europeo nel quale la sinistra manda a processo un ministro non per reati corruttivi, ma per le sue scelte di governo. Abbiamo la sinistra più retrograda del continente europeo che prova a usare la magistratura per vincere le elezioni che non riesce a vincere in cabina elettorale. La sentenza di oggi spero sia anche utile agli amici del Pd e 5 Stelle: le battaglie si vincono in parlamento o in cabina elettorale, non in tribunale". Poi assicura: "Non uso questa sentenza per fare pressione".

Resta aperto il caso a Palermo

La legale Giulia Bongiorno è certa: "In questa sentenza c'è anche il caso Open Arms, tenetene conto. E' una sorta di processo matrioska. Questo giudice è stato estremamente rigoroso ed attento perché fin dalle prima udienza ha voluto non giudicare in maniera superficiale, ha acquisito una serie di testimonianze fondamentali. Quindi non abbiamo avuto un Gup che si è voluto levare il pensiero di un processo, ma un Gup che ha voluto analizzare". Del resto la sentenza "ha una formula molto chiara, il fatto non sussiste e la produrremo certamente a Palermo, per il caso Open Arms". (AGI)