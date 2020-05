Milano, il bluff dell’ospedale 'modello Wuhan': è costato 25 milioni e mai più di 13 ricoveri

La “scialuppa di salvataggio" potrebbe affondare da un momento all’altro. Lo ha svelato un’inchiesta di Repubblica, che fra le altre cose ha messo in rilievo che ciascun malato ricoverato nell’ospedale della Fiera a Milano ha a disposizione “8.333 metri quadrati a testa”. Sarebbe dovuto essere un ospedale "modello Wuhan”: in 25 mila metri quadrati “avrebbe dovuto ospitare 500 pazienti - poi ridotti a 208 - per ora sono ricoverate solo tre persone”. “Sarà il fiore all’occhiello della lotta al Sars-Cov-2”, avevano sostenuto il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il suo assessore al Welfare Giulio Gallera. Invece, ha spiegato a Fanpage Antonio Pesenti, il primario del Policlinico di Milano incaricato di dirigere la struttura, l’ospedale, finanziato da fondi privati, rischia di chiudere i battenti.

Fontana difende la struttura

A dir la verità, Fontana ancora difende la struttura. "Noi intendiamo conservare questo ospedale come un importante, un importantissimo punto di riferimento, ma lo dice il Governo prima ancora che noi il quale ha previsto che nelle singole regioni vengano incrementati i numeri dei letti di rianimazione, ha previsto che vengano realizzati degli ospedali Covid", ha spiegato a RaiNews il presidente della Regione Lombardia, a proposito dell'ospedale Covid realizzato con fondi privati all'interno di due padiglioni in disuso della Fiera di Milano. Fontana va dritto per la sua strada: "La rifarei, con ancora più entusiasmo, e penso che sia stata la scelta migliore" ha concluso.

Chi ha ragione?

Chi ha ragione fra chi pensa che l’idea sia fallita e chi invece la difende sarà solo il tempo a dirlo. Tutto era cominciato quando Guido Bertolaso era stato chiamato da Fontana per realizzare l'ospedale in Fiera a Milano per l'emergenza coronavirus. "Ci devono essere gli ospedali Covid-19 in tutte le regioni secondo questi modelli", ossia l'ospedale creato in Fiera e quello realizzato nelle Marche "che possono essere perfezionati ma rappresentano una proposta concreta per affrontare e vincere questa tremenda guerra", aveva sostenuto Bertolaso quando gli era stata prospettata l’idea. "Abbiamo già un ospedale Covid in Italia ed è quello che è stato realizzato nella fiera di Milano, dal punto di vista tecnologico perfetto, una vera astronave che deve essere guidata da gente che ne abbia le capacità e la competenza per togliere là dove è possibile i malati dagli altri ospedali della Lombardia in modo da farli ripartire secondo le loro funzioni originali e poi per prepararci a eventuali seconde, terze, quarte fasi durante le quali possiamo dover sopportare nuove epidemie", aveva sottolineato.

Oggetto di critiche

L’ospedale di Milano è stato oggetto di critiche sin dall'inizio. Dalla stessa comunità medica, che ha giudicato poco funzionale la scelta di realizzarlo lontano da una struttura ospedaliera. «Non è possibile immaginare una Terapia intensiva se non all' interno di una struttura ospedaliera più ampia, dotata di altri reparti e dove ci sono laboratori, è come la tessera di un puzzle», ha allora spiegato due giorni fa a Repubblica Luciano Gattinoni, luminare dell’Anestesia a livello mondiale. «I pazienti che sono stati ricoverati in Fiera sono stati 25, se avessero dato un milione a ciascun paziente si sarebbe risparmiato - ha aggiunto - Tanti colleghi in questi mesi hanno denunciato la carenza di guanti, mascherine, camici: se quei soldi spesi per il Portello fossero stati destinati ad acquistare il materiale che serviva, forse sarebbe stato meglio».

Le decisioni del governo

Ora tutto dipende dalle decisioni del governo. Se in ogni Regione dovrà essere realizzata una struttura solo per malati con Covid-19, l'ospedale del Portello sarebbe la riposta lombarda alla richiesta di Roma. Intanto però è già tempo di polemica. «Siamo di fronte ad un grande pasticcio. Sono riusciti a sbagliare due volte. Prima quando hanno scartato sedi alternative come Legnano, e ora che invece si disfano di una struttura che a questo punto esiste», attacca l’eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino. «Si potevano potenziare le terapie intensive soprattutto pubbliche e invece si è puntato tutto sulla Fiera. La domanda su cosa farne non solo è legittima, ma doverosa», picchia duro il segretario del Pd lombardo, Vinicio Peluffo.