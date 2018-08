[L’intervista] De Falco (M5s): “Il caso Diciotti indegno per un paese civile. Sbarco o no, quella nave è già territorio italiano…”

Gli occhi d’Italia e d’Europa puntati sul porto di Catania dove per evitare un presunto “problema di ordine pubblico” – lo sbarco di 177 migranti naufraghi in mare – il ministro dell’Interno ne sta creando uno serio e vero e assai più grande. La giornata numero nove dell’odissea della nave pattugliatore Diciotti e dei suoi ospiti, compreso l’equipaggio e il suo comandante, ha registrato momenti di tensione a terra dove gruppi di Forza Nuova si sono fronteggiati con presidi di organizzazioni umanitarie. Momenti di tensione a bordo dove un raro mix di capacità, sangue freddo e umanità dell’equipaggio e del comandante riescono a tenere calmi i migranti stremati da mesi di viaggio e ora da questa incertezza. Momenti, prolungati, di tensione istituzionale perchè Matteo Salvini, il ministro dell’Interno, colui che trattiene sulla nave i migranti e vieta al comandante della Diciotti di farli sbarcare, tiene il punto solleticando le tifoserie di una parte contra l’altra: “Non retrocedo di un millimetro, non mollo e non mi dimetto perchè la maggior parte degli italiani sta dalla mia parte perché faccio quello che avevo promesso: difendo la sovranità, i confini e la sicurezza del Paese”.

Anm in campo a difesa dei pm

Non teme nulla Salvini, neppure la moral suasion del Capo dello Stato (che però tace), l’unico che – in quanto comandante delle forze armate – potrebbe superarlo in via gerarchica e ordinare lo sbarco. E, forte delle migliaia di condivisioni all’hastag #iostoconsalvini, il titolare del Viminale ingaggia un corpo a corpo con la magistratura cui anche ieri ha ripetuto: “Vogliono arrestarmi? Facciano pure. Fossi in loro però mi preoccuperei piuttosto di limitare i tempi dei processi visto che in Italia abbiamo più di otto milioni di arretrato tra penale e civile”.

E siccome i codazzi dei potenti di turno sono sempre più realisti del re, lo scontro con la magistratura s’è incendiato nel pomeriggio quando il fedelissimo – forse anche oltre le aspettative di Salvini – deputato abruzzese Bellachioma ha scritto il seguente post: “Se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa. Occhio”. Il “Capitano” è Salvini. Quelli da prendere sotto casa sarebbero i magistrati delle tre procure – Agrigento, Catania e Palermo – che stanno indagando sul caso Diciotto: sequestro di persona? Arresto illegale? Abuso d’ufficio? Un linguaggio similsquadrista, quello di Bellachiona, da cui il ministro non ha preso le distanze. Motivo per cui l’Anm è stata costretta a vergare un comunicato durissimo: “Sono parole di inaudita gravità che rappresentano un inaccettabile tentativo di interferire nella attività dei magistrati impegnati nella delicata vicenda”.

Il centrosinistra ritrova una battaglia

Il porto di Catania, con l’orizzonte della Diciotti, è diventato il ring di un confronto aspro tra le forze politiche dove le sinistre provano a ritrovare un terreno comune (in 48 ore sono stati qua Martina, segretario del Pd, Boldrini di Liberi e Uguali, Pippo Civati di Possibile, Riccardo Magi Più Europa, Mdp e Più Europa), i 5 Stelle mandano avanti l’anima movimentista e assai critica di Roberto Fico ma non quella di governo che alla fine si allinea compatta con la Lega. “Se l'Unione europea si ostina con questo atteggiamento – ha detto ieri Di Maio - se domani (oggi, ndr) dalla riunione della Commissione europea non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il Movimento cinque stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’Ue”.

Oggi la riunione a Bruxelles degli sherpa di otto paesi europei proverà, nuovamente, a trovare il modo per gestire in maniera comunitaria soccorsi e sbarchi. Ma chi sta soffrendo “politicamente” il caso Diciotti sono senza dubbio i 5 Stelle.

Il Movimento diviso e Di Maio segue la Lega

Salvini, dopo le parole di Di Maio, prova a dire che nel governo c’è massima sintonia. Ma fa molto rumore il silenzio di Toninelli, il “padrone dei porti” e il referente politico della Guardia costiera costretto a subire il “s’attaccano, non sbarcano” – riferito ai migranti - di Salvini. E la pagina Facebook del ministro per il Sud Barbara Lezzi piena di critiche ad un suo post in favore di Fico. Se sulla disgrazia di Genova i 5 Stelle sembravano condurre i giochi degli umori popolari, specie dopo aver scoperto che la Lega votò il salva-Benetton, in 48 ore Salvini è riuscito a spostare nuovamente tutta l’attenzione e i consensi su di sé e sulla battaglia più cinica e redditizia in termini di dividendo politico: l’immigrazione. Riuscendo a spaccare l’alleato di governo.

L’imbarazzo del senatore-ufficiale

Nei 5 Stelle infatti, al di là della parole di Di Maio e dei silenzi di Toninelli c’è molto malumore. Come spiega bene a Tiscalinews una persona esperta di leggi del mare come il senatore Gregorio De Falco, l’ufficiale di Marina che gestì i soccorsi dopo il naufragio della Costa Concordia nelle acque dell’isola del Giglio e ordinò, inascoltato, al capitano Schettino (“torni a bordo, cazzo”) di occuparsi della nave e dei passeggeri. Per De Falco il caso Diciotti “sotto il profilo umano non è degno di un paese civile e di uno Stato di diritto” ed è urgente “trovare una soluzione”. In queste ore De Falco è riuscito a parlare con il giovane comandante Massimo Kothmeir che tre giorni fa ha eseguito l’ordine gerarchico dei suoi superiori e del ministro Toninelli di attraccare nel porto di Catania ma poi ha appreso, via web, che non poteva far scendere le persone sulla banchina. “E’ la prima volta che a terra invece delle organizzazioni umanitarie troviamo uomini in divisa che impediscono lo sbarco” ha raccontato il comandante della Diciotti a Riccardo Magi (Radicali italiani) ieri salito a bordo della nave della Guardia Costiera.

I timori del comandante

Al deputato radicale, Kothmeir avrebbe manifestato il timore di restare col cerino in mano delle varie inchieste giudiziarie. “Fossi al suo posto – suggerisce De Falco che riconosce la situazione “molto delicata” per il giovane collega - cercherei di mettere un punto fermo alla mia azione mettendo in mora il Viminale. Scriverei al questore o al prefetto e darei un termine per procedere allo sbarco in accordo con la struttura gerarchica del Comando generale della Guardia costiera. In questo modo si mette in chiaro a chi appartiene la responsabilità, eventualmente, del mancato sbarco. Pur continuando ad assistere le persone a bordo”. In questi frangenti è molto difficile che qualcuno, in questo caso il livello politico, mandi ordini scritti e prescrittivi. Avviene tutto un po’ sulla parola, senza formalizzare. Da qui l’idea di tutelarsi mettendo per scritto a questore e prefetto i tempi di tutta l’operazione. “Perché sarebbe veramente insopportabile se alla fine di tutta questa storia ci dovesse rimettere proprio il comandante della Diciotti” osserva il senatore De Falco. Che resta perplesso anche di fronte alle supposte ipotesi di reato. “Sotto il profilo giuridico – spiega - non hanno a mio avviso molto senso poiché il pattugliatore è nave militare italiana e quindi si rivela inutile impedire lo sbarco a quanti sono già in territorio italiano”. Osservazioni anche sulle scelte politiche di questa maggioranza: “Per ottenere dalla Ue la giusta ripartizione dei migranti le forze di Governo possono agire anche con la massima fermezza e risolutezza, ma sempre incidendo con senso di responsabilità sulla politica generale della UE, in forza del riconosciuto valore sociale, economico e strategico del nostro Paese”. Della serie che le battaglie uno contro tutti, come quella che stanno ingaggiando Salvini e la Lega contro l’Europa, non hanno mai portato bene”.

Peccato che il ministro Toninelli, pur avendo in casa un tecnico informato sui fatti come De Falco, non abbia mai sentito il bisogno in questi tre mesi di governo con continue emergenze di ascoltare una persona tecnicamente molto competente.