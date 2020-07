E' un 'inchiesta senza precedenti quella che ha completamente azzerato una caserma dei carabinieri a Piacenza. Su sette militari che la compongono, sei sono stati arrestati, e la Stazione Carabinieri Levante di Piacenza, antica istituzione che ha competenza su parte del centro storico cittadino, è stata sequestrata. Nell'edificio che avrebbe dovuto essere un baluardo della legalità, secondo la Procura della Repubblica, sarebbe invece accaduto di tutto: spaccio di droga, arresti falsificati, perquisizioni illecite solo per citarne alcune. E poi tanta violenza, brutale e gratuita, fino alle torture, sui pusher che non volevano collaborare. E per collaborare non si intende dare una mano alla giustizia, ma diventare parte di una rete clandestina di spaccio di droga che vedeva come attori principali, secondo le accuse, quei carabinieri.

Il leader del gruppo

Secondo il gip di Piacenza, Luca Milani, il leader del gruppo era Giuseppe Montella, detto 'Peppe', 37 anni, napoletano,. Un uomo che "non mostra paura di nulla ed è dotato di un carattere particolarmente incline a prendere parte ad azioni pericolose e violente". Secondo l'accusa l'appuntato, per arrotondare lo stipendio statale gestiva un traffico di droga con l'aiuto dei colleghi. Un giro talmente redditizio che gli ha permesso di comprare una villa da 270 mila euro alle porte di Piacenza, dove nel periodo della quarantena, in barba ai divieti, riuniva parenti e amici. E di comprare, dal 2008 ad oggi, 16 moto di grossa cilindrata e 11 macchine di lusso, tra cui Bmw, Mercedes, una Porsche Cayenne, e da febbraio scorso anche un'Audi pagata appena 10mila euro. Come? Lo spiegano altri militari arrestati, non sapendo di essere intercettati: a suon di minacce e ceffoni in pieno stile "Gomorra".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si vantava dei pestaggi con il figlio 11enne

Eppure dalle foto su Facebook, a bordo piscina della sua villa, Montella sembra un padre affettuoso, sempre sorridente, amante della famiglia. E infatti alla famiglia raccontava le sue gesta - lui che definiva il suo gruppo "una associazione a delinquere" e diceva di essere a capo della "piramide" - senza tralasciare i particolari più cruenti. Accennando alla moglie di una operazione di servizio appena conclusa, dopo aver sottolineato di essersi stirato un muscolo correndo dietro a uno spacciatore le dice senza problemi: "Amore, però lo abbiamo massacrato". L'essersi fatto male, "perché ho corso dietro a un negro", diventa anche un racconto per il figlio undicenne, che incuriosito lo incalza: "L'hai preso poi?, Gliele avete date? Chi eravate? Chi l'ha picchiato?". "Eh, un po' tutti", è la risposta dell'appuntato che, come per vantarsi, precisa che anche i suoi colleghi avevano picchiato lo straniero. E ancora, sempre parlando con la moglie, raccontando le fasi dell'arresto di un maghrebino, si vanta così: "Questo c'ha fatto penare... Mamma quante mazzate ha pigliato... Abbiamo aspettato là dieci minuti, siamo riusciti a bloccarlo, non parlava, e ha preso subito due-tre schiaffi. Ne ha prese amore... in Caserma, amore! Colava il sangue, sfasciato da tutte le parti. Un ragazzino del '96. Non ha detto 'A'".

La mamma : “E’ un bravo ragazzo”

Per mamma Giuseppina, invece, come racconta La Stampa, Giuseppe è "un bravo ragazzo. E tirano fuori Gomorra perché veniamo da Napoli. Se Peppe era di Piacenza non lo dicevano che era Gomorra. E dalla villa di Gragnano Trebbiense difende in figlio. "Non ci credo a tutte quelle storie che ho sentito in televisione" ripete alla Stampa. E aggiunge: "Se faceva veramente del male, deve pagare, ma io non ci credo. Un bravo ragazzo, si stava pure laureando in Giurisprudenza...". E sulla disponibilità di tanto denaro e delle foto fatte sventolando banconote, la signora Giuseppina ricorda: "Mi ha detto che li aveva vinti al Superenalotto con gli amici, non erano in caserma...". Montella aveva iniziato a fare il carabiniere a Secondigliano, grosso quartiere di Napoli, poi in Sardegna, infine a Piacenza.

L’encomio solenne alla caserma degli orrori

Uno degli elementi che maggiormente imbarazza i vertici dei Carabinieri è il fatto che la caserma Levante di Piacenza, centrale dello spaccio cittadino è stata a lungo un fiore all’occhiello dell’Arma . Dove molti comandanti provinciali sono passati ma nessuno si è mai accorto di nulla. Nel 2018 il riconoscimento è arrivato a essere inserito nell’annuale cerimonia che riconosce le operazioni più importanti portate avanti in ambito provinciale e regionale. I militari in servizio in quella caserma autori di molte attività illecite come è emerso dall’inchiesta sono stati e premiati “per essersi distinti per il ragguardevole impegno operativo ed istituzionale. Primo fra tutti a ricevere i riconoscimenti quello che secondo la procura era il vero “capo” anche se semplice appuntato, Peppe Montella. Premi, encomi, riconoscimenti per il lavoro svolto soprattutto nel contrasto al traffico di stupefacenti, visto che tra le tante attività che alimentavano il meccanismo c’era l’arresto dei piccoli spacciatori (il modo più pratico, tra l’altro, come emerge dalle intercettazioni raccolte dalla procura), per eliminare la concorrenza.

La strategia di Montella

Lo scopo di Montella secondo la procura era eseguire arresti ad ogni costo, così gli ufficiali di grado superiore erano disposti a chiudere un occhio sulle intemperanze e sulle irregolarità che commetteva insieme agli altri militari. Il maggiore Stefano Bezzeccheri (sottoposto ad obbligo di dimora), infatti, scrive il Gip, per impartire direttive di carattere operativo, invece di rivolgersi al maresciallo maggiore Marco Orlando (agli arresti domiciliari), comandante della Levante, parlava direttamente con l'appuntato Montella. E' sempre lui a coltivare i rapporti con gli spacciatori, a spostare 'fumo' e marijuana organizzando servizi di scorta lungo la strada. Voleva sempre di più e infatti il suo vero obiettivo, scrive ancora il Gip, era quello di riuscire a trafficare cocaina. "A me quello che mi interessa - dice parlando con un altro degli arrestati - è la coca. Se riusciamo... dopo che abbiamo preso due volte, tre volte, quattro volte... se riusciamo ad abbassa' un po' il prezzo... sarebbe top".

Stazioni mobili operative

Sono intanto già operative le due stazioni mobili dei carabinieri inviate a Piacenza dall’Arma per ‘compensare’ la chiusura della caserma Levante. Le due stazioni mobili sono mezzi arredati come veri e propri uffici, con scrivania, poltroncine e tutto l’occorrente per formalizzare sul posto denunce e segnalazioni da parte dei cittadini. Si tratta di una soluzione solitamente utilizzata nelle località turistiche nei periodi di maggior affluenza, per dare supporto alle stazioni locali. Al momento i due mezzi arrivati a Piacenza si trovano entrambi in via Caccialupo, nei pressi della caserma sequestrata, ma potranno essere spostati in base alle necessità. Il loro invio, insieme a quello di otto carabinieri in sostituzione dei colleghi sospesi, era stato annunciato ieri sera dall’Arma.