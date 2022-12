Casamicciola: Legnini vede i cittadini, condivisione necessaria

(ANSA) - ISCHIA, 14 DIC - Lungo incontro oggi a Casamicciola del commissario per l'emergenza e la ricostruzione, Giovanni Legnini, con i cittadini e le loro associazioni: obiettivo ascoltare, ricevere proposte e suggerimenti e fornire le prime risposte, "in assoluta trasparenza, alle loro molte e legittime domande e preoccupazioni". "E' stato - sottolinea Legnini - il primo confronto diretto, molto utile, cui ne seguiranno altri con cadenza settimanale. L'informazione, la consapevolezza, la partecipazione dei cittadini, come la condivisione delle scelte, sono fattori fondamentali per assicurare l'efficacia dell'enorme lavoro che abbiamo tutti davanti per ripristinare le condizioni di massima in sicurezza". Nell'incontro di oggi sono stati affrontati tutti i temi più urgenti, dal piano per i dissesti idrogeologici e la riduzione del rischio residuo, allo smaltimento dei fanghi e dei detriti, ai sostegni alla popolazione e alle attività produttive che hanno subìto danni e disagi, agli interventi immediati sulla viabilità. Tra questi, è prioritario quello sulla principale arteria dell'isola, la SS270: sarà oggetto di un'ordinanza specifica del commissario Legnini, che sarà firmata nelle prossime ore. (ANSA).