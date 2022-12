Casamicciola, con allerta meteo oltre mille da evacuare

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - In caso di allerta meteo gialla o arancione, almeno mille, forse milletrecento, residenti ischitani dovranno abbandonare le proprie abitazioni fino a cessata emergenza. Il prefetto di Napoli Claudio Palomba fa il punto della situazione al termine di un incontro del comitato operativo presenti il neo commissario Giovanni Legnini e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Finora sono stati verificati 1.134 edifici, la quasi totalità di quelli a possibile rischio; entro stasera il monitoraggio sarà ultimato. Quelli da sgomberare sono circa 600. Ci saranno pulmini a disposizione e si cercherà di sistemare tutti in alberghi. Il ricorso a palestre o palazzetti dello sport avverrà, spiega il prefetto di Napoli, solo come extrema ratio ma l'obiettivo è offrire a tutti una sistemazione in albergo. Le operazioni saranno presidiate dalle forze dell'ordine che, in ottica antisciacallaggio, controlleranno poi durante l'allerta anche i punti di accesso alla 'zona rossa'. Il commissario prefettizio del comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, spiega: "Appena riceveremo il bollettino meteo con giorno e ora dell'allertaverrà adottata una ordinanza con cui si invitano i cittadini a recarsi nei centri di sicurezza, prevalentemente hotel. Garantiremo un servizio di navette, ci saranno ambulanze con e senza medico a bordo per i cittadini con fragilità. Ci sarà un avviso alla cittadinanza per dare tutte le spiegazioni. Vogliamo tranquillizzare la popolazione, questa misura precauzionale pre-organizzata consentirà di effettuare meglio gli spostamenti. Anche chi non ricade nella zona rossa potrà, se lo vuole, allontanarsi e trovare accoglienza su una nave nel porto di Casamicciola". (ANSA).