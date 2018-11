La casa travolta dal fiume era abusiva, c’era un ordine per la demolizione

Baracche costruite alla bene e meglio, villette adiacenti alla piana dove scorreva il fiume Milicia senza argini o mura di cemento. E' questa la zona dove è avvenuta la strage del maltempo a Casteldaccia (Pa). La casa dove sono morte 9 persone era un immobile abusivo che andava demolito. "La casa travolta dal fiume era abusiva e pendeva dal 2018 un ordine di demolizione del Comune che è stato impugnato dai proprietari dell'immobile davanti al Tar. Da quanto ci risulta ancora il tribunale amministrativo non ha provveduto, per cui la demolizione non è stata possibile". Sono le parole shock del sindaco di Castedaccia, Giovanni Di Giacinto, in merito all'immobile travolto dalla piena del fiume in cui sono morte 9 persone. La pratica relativa all'ordine di demolizione disposto dal Comune di Casteldaccia dopo l'accertamento dell'irregolarità della costruzione è stata sequestrata dalla Procura di Termini Imerese che sta indagando sulla morte delle nove persone travolte dalla piena del fiume Milicia. L'impugnazione davanti al Tar del provvedimento emesso dall'amministrazione comunale ha bloccato l'esecuzione della demolizione. L'immobile non era sanabile in quanto realizzato a meno di 150 metri dal fiume, quindi in zona di inedificabilità assoluta.

Sul letto del fiume soltanto case abusive

Il fiume segna il confine tra Castedaccia e Altavilla Milicia. A destra del Milicia si apre un pianoro dove vi sono agrumeti e anche qualche abitazione: anche queste sono state rovinate dalla piena e molte di queste sono ugualmente abusive. Almeno due lottizzazioni abusive, case fuori legge con fognature che scaricano nel fiume. E' il quadro descritto da Giuseppe Virga, sindaco di Altavilla Milicia, comune confinante con quello di Casteldaccia in cui nove persone sono morte per l'esondazione del Milicia, il corso d'acqua che separa i due comuni. "Da assessore e poi da sindaco - racconta - ho fatto prima segnalazioni verbali ai carabinieri, poi un esposto alla Procura di Termini Imerese insieme all'ex sindaco di Castedaccia Fabio Spatafora". "Segnalammo che la situazione era pericolosa - prosegue - e che si trattava di zona ad altissimo rischio idrogeologico. Dalla denuncia non solo nulla si è mosso, ma hanno continuato a costruire nell'alveo del fiume". Il Milicia nel tempo ha ridimensionato la sua portata e ha fatto una specie di curva lasciando libero un tratto della vallata in cui sono state realizzate decine di costruzioni senza alcun rispetto delle distanze di legge. "Stanotte il fiume si è ripreso il suo letto - ha detto Virga - ed è successa la tragedia".

I Verdi: "Governo e amministratori responsabili"

"Se in queste ore il maltempo dal nord al sud Italia sta lasciando dietro di se una scia di danni inimmaginabili, ma anche, purtroppo delle vittime, i principali responsabili sono gli amministratori locali che hanno permesso che l'abusivismo dilagasse, e il Governo, che nella finanziaria licenziata non ha investito un euro per fronteggiare i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico", affermano in una nota Angelo Bonelli e Claudia Mannino dei Verdi. "La assoluta assenza di programmazione, da parte di questo e dei precedenti governi, è scandalosa. La questione dell'ambiente e del cambiamento climatico continua ad essere la Cenerentola dell'agenda politica italiana - rilevano - E nessuno pensa di intervenire contro la sciagurata cementificazione del territorio, in barba alle leggi esistenti, visto che l'Istat certifica che ben il 20% delle case costruite nel nostro Paese sono abusive, con punte del 49% proprio in Sicilia dove è maturata la tragedia di queste ore. E in Sicilia e nel centro Italia il reticolo idrografico minore è quasi scomparso a causa dell'abusivismo edilizio, dell'urbanistica espansiva spesso in deroga che non tiene conto dell'esigenza di avere suoli drenanti, e per la chiusura di molti canali". "Ma la strategia di questo Governo sugli abusivi - proseguono gli ecologisti - è un'altra: aiutarli a condonare le case costruite in barba alle leggi, anche in zone ad alto valore naturalistico e a rischio idrogeologico, come testimonia il condono su Ischia contenuto nel DL Genova. Se amministratori e Governo continueranno a gestire il problema inseguendo ogni volta le emergenze, passeremo i prossimi mesi e anni a contare ancora danni e vittime" concludono Bonelli e Mannino.