Dodici ragazzi entrano in una casa e la devastano. Chiesti 130 mila euro di danni per il gesto di inciviltà

Un gesto di inciviltà e vandalismo che potrebbe costare molto caro a 12 ragazzi (o meglio, ai loro genitori), all’epoca dei fatti minorenni. Dopo essere entrati in una casa di montagna a Canazei, in Trentino, hanno distrutto tutto. Mobili fatti a pezzi, piatti gettati via, lampadari e finestre in frantumi.

I giovani hanno anche lanciato dalle finestre il frigorifero, il televisore e una affettatrice. Non soddisfatti delle loro gesta, hanno immortalato “l’impresa” con un selfie che hanno condivido sui social. E quindi son stati scoperti. Fra di loro anche il figlio di un noto politico. Ora è in corso una battaglia legale perché i proprietari della casa hanno chiesto 130 mila euro di danni mentre la difesa dei ragazzi punta a cifre più basse.