Caro bollette:assessore,in Lombardia rischio stop produzione

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - "In Lombardia alcune aziende hanno già deciso di sospendere la produzione in dicembre, sono molto preoccupato, ci vogliono interventi urgenti da parte del Governo e dell'Europa". È questo l'allarme lanciato dall'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, seriamente preoccupato dalle conseguenze della crescita esponenziale dei prezzi delle forniture energetiche, unita all'aumento dei costi delle materie prime e alla risalita dell'inflazione. "Se non si interviene immediatamente - ha rimarcato - si rischia seriamente di compromettere la crescita economica". (ANSA).