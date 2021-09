Caretta Caretta 'Vangelina' dopo le cure tornata in mare

(ANSA) - GENOVA, 05 SET - Vangelina, tartaruga Caretta caretta di 40 chili per 70 centimetri di lunghezza e 50 di larghezza, soccorsa a fine giugno a 5 miglia nautiche dal porto di Imperia in serie difficoltà natatorie, questo pomeriggio è tornata al mare dopo aver ricevuto per 69 giorni le cure necessarie all'Acquario di Genova. All'arrivo aveva una grave forma di polmonite e la presenza di plastica nell'intestino che, provocando stasi, non permetteva a Vangelina di immergersi. Il rilascio di Vangelina è avvenuto nelle acque antistanti il Porto di Imperia, dove è stata trasferita a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Imperia. L'operazione è stata eseguita dallo staff acquariologico e medico veterinario dell'Acquario di Genova in accordo con i Carabinieri, che coordinano a livello nazionale l'applicazione della Convenzione di Washington che tutela questi animali, e in collaborazione con la Guardia Costiera, nell'ambito delle attività previste dal Protocollo d'intesa vigente tra la Direzione Marittima e l'Acquario La Caretta caretta era stata ribattezzata così al salvataggio, avvenuto assieme all'associazione 'Delfini del Ponente', richiamando il nome delle due giovani marinaie della Guardia Costiera, Valentina e Angela, che a giugno si erano prodigate per le urgenti e delicate operazioni di trasferimento. (ANSA).