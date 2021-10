Cardiologo Rebuzzi: 'Sport parte importante della prevenzione'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “Soprattutto in epoca post Covid, dove tutti sono stati fermi, è importante lanciare un messaggio di prevenzione attraverso lo sport. Lo sport è una parte importante soprattutto della prevenzione cardiovascolare, che si è fermata per un lungo periodo in questi due anni. Insieme all’alimentazione, lo sport è una componente fondamentale.” A dirlo è Antonio Giuseppe Rebuzzi, cardiologo e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, a margine di Tennis & Friends, la manifestazione che si tiene al Foro Italico il 9 e 10 ottobre. “Ovviamente bisogna stare attenti a che sport fare e a quale età farlo, -ha sottolineato - perché soprattutto quelli di una certa età devono prestare maggiore attenzione e fare una visita cardiologica preventiva prima di farlo, perché facilmente può diventare un danno.”