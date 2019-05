Chi è il cardinale “diavoletto” di Francesco che ha staccato i sigilli al contatore

Il cardinale “diavoletto”. Così lo ha definito Francesco pochi giorni fa in un incontro pubblico e solenne nella cattedrale di Roma con i partecipanti alle conclusioni dei lavori del convegno diocesano annuale. Questo diavoletto ha un nome un po’ difficile da scrivere e pronunciare. E’ un polacco di 56 anni, elemosiniere del papa dal 2013. Mai come ora il cardinale Konrad Krajewski è volato sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. E a ragione perché ha fatto un gesto inaudito per un cardinale: infrangere la legge per amore dei poveri, per ridare luce ai bambini bisognosi di cura in un immobile di 500 persone (circa 100 bambini). Inquilini morosi che collettivamente hanno raggiunto la bella somma di 300 mila euro da pagare per riavere la luce staccata da una decina di giorni. Lui che questa gente conosce da tempo perché li visita spesso portando loro beni di prima necessità di sopravvivenza, si è rimboccato le maniche, è sceso negli scantinati attraverso una botola, ha rotto i sigilli e riattaccato la luce. E ha lasciato un biglietto firmato per assumersi la paternità e responsabilità di un gesto che ha scatenato plauso e critiche feroci. E perfino uno scambio a distanza con Matteo Salvini di battute al calor bianco.

Il mandato del Papa



Ebbene erano secoli, forse da quando venne istituito il collegio cardinalizio nel 1054 circa che un cardinale non si macchiava di un gesto ritenuto cosi provocatorio e – per alcuni scandalizzati – così plebeo e rivoluzionario. Ma il primo a non scandalizzarsene, forse, è stato Francesco che lo aveva citato la scorsa settimana per una foto emblematica del clima diffuso verso i poveri e gli esclusi. Il piccolo diavolo del cardinale sta applicando alla regola le indicazioni ricevute da Francesco quando lo ha scelto come elemosiniere poche settimane dopo la sua elezioni al pontificato. Nello sceglierlo il papa rinnovava lo stesso modo di pensare l’elemosineria, organismo che risale al 1200, nato con la mentalità del tempo per aiutare i poveri. Ora che con il concilio si è passati dalla elemosina alla giustizia, Francesco ha dato a “padre Corrado” (viene chiamato così dai poveri che frequenta al centro e nelle periferie), un mandato chiaro: «A Buenos Aires uscivo spesso la sera per andare a trovare i miei poveri. Ora non posso più: mi è difficile uscire dal Vaticano. Tu allora lo farai per me, sarai il prolungamento del mio cuore che li raggiunge e porta loro il sorriso e la misericordia del Padre celeste». «Non sarai un vescovo da scrivania, né ti voglio vedere dietro di me durante le celebrazioni. Ti voglio sapere sempre tra la gente. Tu dovrai essere il prolungamento della mia mano per portare una carezza ai poveri, ai diseredati, agli ultimi». Se queste parole sono riportate fedelmente e c’è da crederlo potendosi leggere in una biografia succinta dell’Osservatore Romano tutto il quadro successivo si dipana con chiara conseguenza.

Un ruolo delicatissimo per Krajewski

Proprio per evidenziare questo ruolo delicatissimo e tanto esposto, ma importantissimo nel modo in cui egli pensa la Chiesa, Francesco ha deciso di dare la porpora cardinalizia a Krajewski, fin da bambino considerato vivace tanto che per questa vivacità venne rinviata la sua ammissione alla prima comunione. La porpora resa pubblica nel 2013 fu un gesto spiazzante non tanto perché data a un ecclesiastico con un ruolo tradizionalmente e simbolicamente marginale rispetto al potere ecclesiastico, ma anche perché puntava a un segno visibile per elevare la stima che nella Chiesa si deve avere per i poveri e per coloro che vi si dedicano direttamente. La biografia di Krajewski, figura nota prima come uno dei cerimonieri liturgici del papa, non riporta tappe memorabili né episodi di gesta speciali. Celebre lo è diventato ora come “longa manus” del papa nel servizio attivo e creativo ai poveri. Ecco allora che per capire dove origina il gesto del cardinale vale la pena rileggere alcuni passi del discorso davvero importante e innovativo sul modo di essere Chiesa nella città di Roma rivolto dal papa al convegno diocesano.

L’Elemosineria Apostolica

“Abbiamo sentito gli squilibri della città, lo squilibrio dei giovani, degli anziani, delle famiglie… Lo squilibrio dei rapporti con i figli… Oggi siamo stati chiamati a reggere lo squilibrio. Noi non possiamo fare qualcosa di buono, di evangelico se abbiamo paura dello squilibrio. Dobbiamo prendere lo squilibrio tra le mani: questo è quello che il Signore ci dice, perché il Vangelo – credo che mi capirete – è una dottrina “squilibrata”. Prendete le Beatitudini: meritano il premio Nobel dello squilibrio! Il Vangelo è così. Vi invito a visitare l’Elemosineria Apostolica: lì, il Cardinale Krajewski, che è un po’ “diavoletto”, ha messo una fotografia che ha fatto un giovane fotografo di Roma, artista: c’è l’uscita di un ristorante, d’inverno, esce una signora di una certa età, quasi anziana, con la pelliccia, il cappello, i guanti, elegantissima la signora, solo guardando tu senti l’odore del profumo francese, tutto perfetto…, e ai piedi della porta, sul pavimento, un’altra donna, vestita di stracci, che tende la mano; e quella signora elegante guarda dall’altra parte. Quella fotografia si chiama indifferenza. Andate a vederla. Non scandalizziamo i piccoli. Non cadiamo nell’indifferenza. Se offriamo lo spettacolo di una comunità presuntuosa – come questa fotografia –, interessata, triste, che vive la competizione, il conflitto, l’esclusione, ci meritiamo le parole di Gesù: “Non ho bisogno di voi, non mi servite a nulla. Anzi, poiché rischiate di fare molti danni – direbbe Gesù – sarebbe meglio che spariste, buttandovi nel fondo del mare”. Per non scandalizzare. Roma è un po’ lontana dal mare, ma si può dire: “Vatte a butta’ ner Tevere”.

Zanotelli: "Bravo"

Un “bravo, bravissimo” al cardinale “sovversivo” è venuto dal missionario Alex Zanotelli sentito per telefono mentre si sta dannando l’anima a trovare una sistemazione più stabile e dignitosa a circa 800 rom nel comune di Giugliano. “Il cardinale ha fatto quello che doveva fare. Noi gli battiamo le mani. Ha mostrato da che parte deve stare e sta la Chiesa. I nemici di Francesco lo attaccheranno ancora di più ma la gente che soffre, i poveri lo ameranno di più”.