Card. Ravasi: presto la risposta del Papa agli artisti

Roma, 30 apr. (askanews) - "Penso che Papa Francesco sicuramente risponderà". Lo afferma a Telepace il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, in merito alla lettera diffusa dal Corriere della Sera attraverso la quale diversi esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura hanno ringraziato il pontefice per la preghiera per gli artisti pronunciata lunedì scorso a Casa Santa Marta. "Questa mattina ho scritto al Papa - aggiunge Ravasi - e lunedì lo vedrò". Per il cardinale la lettera che Sandro Veronesi "ha scritto a nome di questo gruppo di artisti così variegato e per certi aspetti così sorprendente" rappresenta "un gesto molto significativo".