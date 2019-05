Card. Parolin su Salvini: non abusare dei simboli religiosi

Città del Vaticano, 29 mag. (askanews) - "Ribadisco quello che ho detto: credo che a usare i simboli religiosi per manifestazioni di parte come sono i partiti c'è il rischio di abusare di questi simboli". Così il cardinalePietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, interpellato dai giornalisti sull'uso pubblico del rosario da parte di Matteo Salvini."Quindi - ha detto il porporato Veneto a margine della premiazione della fondazione Centesimus Annus - credo che da parte nostra non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa realtà".