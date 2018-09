Carceri, nido di Rebibbia si svuota

(ANSA) - ROMA, 28 SET - ''In una settimana i bambini nel carcere di Rebibbia sono passati da 14 a 6''. Lo ha sottolineato il Garante per i detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, in audizione al Consiglio regionale. Dopo la tragedia avvenuta nel carcere romano dove una donna ha ucciso i suoi due figli che vivevano in cella con lei, ''come d'incanto il nido di Rebibbia - ha detto ancora Anastasia - ha cominciato a svuotarsi''. ''Evidentemente le leggi ci sono - ha sostenuto il Garante - e, almeno qui, anche un pò di accoglienza''.''Serviva solo più coraggio e determinazione'' ha concluso.