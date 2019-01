Roma, 9 gen. (askanews) - Il sistema penitenziario "è una emergenza da tutti i punti di vista, non solo per il sovraffollamento ma i problemi non si risolvono con uno 'svuotacarceri". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al termine della audizione davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).