Carabiniere ucciso, l'assassino usava psicofarmaci. Le riserve degli Usa e i dettagli da chiarire

La confessione dell'omicidio c'è, come confermato dai dettagli del provvedimento di fermo dei due americani di 19 e 20 anni, Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee. Quest'ultimo ha ammesso di aver colpito con otto fendenti, con un coltello, il vicebrigadiere dei Carabinieri di Roma, Mario Rega Cerciello. E mentre proseguono le indagini su quanto accaduto nella notte fra il 25 e 26 luglio, restano punti da chiarire ed emergono nuovi dettagli. I due si sono rifiutati di rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo da parte del Gip di Roma, Chiara Gallo, facendo riferimento a quanto già dichiarato nei verbali. Nel mentre si è appreso che proprio Elder Lee, il ragazzo che ha colpito a morte Cerciello, fa uso di psicofarmaci. Nella stanza d'albergo dove è stato anche rinvenuto il coltello usato nella colluttazione, sono state trovate boccette di Xanax.

Il dolore della vedova e la posizione degli Usa

Secondo gli elementi raccolti dai Carabinieri, quella notte i due americani avrebbero contattato Sergio Brugiatelli, l'uomo che li mise in comunicazione col pusher che avrebbe dovuto vendere loro la cocaina di cui erano alla ricerca. Ma che, dopo l'acquisto, costato 100 euro, si era rivelata aspirina tritata. Da lì lo scippo del borsello di Brugiatelli, la richiesta di 100 euro e di cocaina per restituirglielo. Ma quest'ultimo allertava i carabinieri che si presentavano in borghese sul luogo dello scambio. Da lì la colluttazione tra il vicebrigadiere Cerciello e il collega Varriale, e gli americani Hjort e Lee. Con l'accoltellamento fatale. Gli indizi di colpevolezza "gravi e concordanti" raccolti dai Carabinieri, corroborati dalla confessione dell'assassino, trovano cauti gli Stati Uniti. Dagli Usa arriva infatti la conferma che verrà offerta a Gabriel Christian Natale Hijorth e Finnegan Lee Elder l'assistenza consolare appropriata, come sempre avviene nei casi di cittadini americani arrestati all'estero. Il Dipartimento di Stato, tramite un portavoce, si è detto al corrente del caso ma non si è sbilanciato in nessun altro commento. La vicenda dei due 19enni di San Francisco fermati a Roma per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega rimbalza sui media americani che, nel raccontare l'incidente, ricordano il caso giudiziario di Amanda Knox, condannata e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercher. "La narrativa è per ora dettata dalla polizia", afferma la corrispondente della Cnn a Roma, constatando come sulla vicenda ci sono ancora molti punti da chiarire. "Aspettiamo di sentire anche la versione dei ragazzi. Il legale di uno di loro per ora ha rivendicato il diritto a non rispondere", aggiunge la Cnn. Il vicebrigadiere era sposato da 40 giorni, il dolore della moglie in queste parole: "I responsabili meritano l'ergastolo. La vita è ingiusta". Rega Cerciello aveva compiuto 35 anni il 13 luglio sognava di diventare presto padre, racconta la moglie. "Invece non ha avuto il tempo di fare niente Che cosa mi aspetta? Non lo so, vorrei solo che tornasse a casa. Conoscevo i pericoli che correva, gli dicevo 'ti prego, devi tornare sempre a casa'. E lui me lo aveva promesso".





I punti da chiarire

Sono quattro i dettagli importanti che attendono un approfondimento durante le indagini: 1) Il primo punto da chiarire verte proprio sul ruolo del derubato. Stando alle informazioni ufficiali non si tratta di un pusher, ma comunque di una persona che conosce quel mondo. A quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato avvicinato dai due giovani californiani in cerca di droga a Trastevere e avrebbe indicato il pusher o comunque il luogo dove poterla acquistare. 2) E' insolito che una persona che abbia a che fare con traffici illeciti si rivolga poi ai carabinieri per denunciare di essere vittima di un furto. Versioni non confermate ipotizzerebbero che l'uomo abbia fermato una pattuglia di passaggio in zona che ha poi diramato l'allerta raccolta dai due carabinieri in borghese. 3) Perché i due americani, in possesso di un cellulare rubato, abbiano risposto alla chiamata in arrivo su quel numero e prendano un appuntamento con la vittima tentando l'estorsione. 4) Altro elemento poco chiaro è la presunta presenza di pattuglie in appoggio che non sono riuscite a intervenire in tempo quando la situazione è precipitata. Del resto né il carabiniere colpito a morte né il collega, entrambi in borghese come richiede un servizio in cui è necessaria la non riconoscibilità dei militari, hanno utilizzato l'arma di servizio per difendersi o mettere in fuga i due aggressori.