[La storia] Badar giura da carabiniere: il sogno realizzato del ragazzo musulmano

L'alta uniforme dell'Arma dei carabinieri lo riempie di orgoglio. Come molti ragazzi italiani indossare il pennacchio e la sciabola durante la cerimonia di investitura è motivo di realizzazione di un sogno. Per Badar Eddine Mennani, 23 anni, è proprio un obiettivo raggiunto. È nato a Santa Maria Capua Vetere, Caserta, dove si è diplomato tecnico della comunicazione, e da cui si è trasferito con la famiglia nel Bergamasco dopo che il padre ha perso il lavoro. I genitori sono marocchini. Lui è italiano, anzi italianissimo, a giudicare dall'accento e all'attaccamento per l'italianità.

Indossare la divisa dei militari è solo una delle manifestazioni su cui gioca anche la giovane età e il luogo dove è cresciuto. "L’ho voluto fin da bambino - racconta al Corriere della sera -. La realtà in cui vivevo, a Caserta, non era tranquilla. Vedevo i carabinieri in azione tutti i giorni e pensavo che sarei diventato uno di loro". L'immagine che più colpisce del giorno della cerimonia è la mamma di Badar, vestita con l'eleganza del suo abito tradizionale rosa e panna, abito lungo e velo a coprirle i capelli, che lo stringe e lo baci acon orgoglio. Con la mamma e il padre Salah, anche le due sorelle e il fratello. La più grande ha 22 anni, si veste con il velo, e studia da ingegnera all'università di Bergamo.

E anche lui, Badar, è islamico. "Sì, sono musulmano praticante": forse è questo l'aspetto più curioso e significativo di un'Italia che diventa multietnica a prescindere dalle prese di posizione dell'attuale governo. Alla scuola per diventare carabiniere, a Torino, spiega il 23enne la religione non è stata un ostacolo. "Ho fatto il Ramadan, andavo a pregare alla moschea di Torino, i comandanti sono stati disponibili rispetto alle mie esigenze e hanno spesso chiesto, per capire", spiega il ragazzo. Di più: Badar ha fatto da stimolo per i suoi compagni di corso. "I miei colleghi erano stupiti perché, nonostante il digiuno, riuscivo a studiare per gli esami. Ho trasmesso la forza anche a loro", ammette timidamente.

Poi ovviamente la vita in Italia non è tutta rose e fiori. "Mi sento un esempio importante anche per i miei coetanei di origini simili alle mie che sono allo sbaraglio. C’è comunque ancora bisogno di integrazione, non sempre mia sorella con il velo viene presa bene", racconta. Eppure Badar quella divisa se l'è guadagnata anche sul campo. Quando era nell’esercito a Roma è intervenuto in stazione, dove un uomo aveva iniziato a urlare “Allah Akbar”: le cronache raccontano che, complice la conoscenza dell'arabo, è riuscito ad avvicibnare l'uomo - disarmato - e portarlo in un luogo isolato fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Anche alla luce di questo episorio, appare chiaro che Badar l'essere carabiniere ce l'ha scritto nel Dna.