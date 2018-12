Carabiniere aggredito dopo Lazio-Eintracht Francoforte, Ministra Trenta: “Merita un encomio'

La Procura di Roma acquisirà il video dell'aggressione subita da un carabiniere nella notte tra giovedì e venerdì a Trastevere per mano di un gruppo ultras della Lazio. Il fatto è avvenuto nel dopo partita della sfida tra Lazio e Eintracht Francoforte e il militare dell'Arma sarebbe stato colpito da una bottiglia e altri oggetti perché "reo" di avere difeso un gruppo di tedeschi. Nelle prossime ore una informativa arriverà all'aggiunto Francesco Caporale che formalmente avvierà il fascicolo di indagine. Obiettivo è quello di identificare gli autori dell'aggressione.

La cronaca: un carabiniere preso di mira dal lancio di bottiglie e cassonetti, che indietreggia tra gli insulti e punta la pistola contro alcuni incappucciati. Il gruppo, probabilmente ultrà, gli inveisce contro mentre il militare fa da scudo ad un tifoso tedesco appena sottratto al pestaggio dei teppisti. "Infame! Vattene a f...!", urla il branco al carabiniere che tiene l'arma alzata e i nervi saldi. Per lui, colpito da una bottiglia, una prognosi di sette giorni per trauma cranico. Pochi secondi contenuti in un video diventato virale sui social, che ha suscitato reazioni politiche e ha diviso il web. I carabinieri indagano per individuare i responsabili dell'aggressione avvenuta quando, dopo la partita Lazio-Eintracht

Francoforte all'Olimpico, si è scatenata la caccia all'hooligan tedesco. La notte tra giovedì e venerdì scorsi, finito il match, probabilmente un gruppo di ultrà laziali ha pensato di vendicare quanto successo nel prepartita quando i supporter tedeschi erano sfilati in centro esplodendo petardi, lanciando rifiuti, saccheggiando un supermercato e tentando di arrivare allo scontro con gli ultrà biancocelesti. E dopo il match si è scatenata la rivalsa dei laziali.

Un supporter tedesco è stato individuato a Trastevere ed è stato colpito dal gruppo, una ventina di giovani a volto coperto, con mazze e bottiglie davanti ai passanti. A notare la scena sono stati alcuni carabinieri impegnati in servizio notturno: dopo aver messo in salvo la vittima uno dei militari e' rimasto solo di fronte al branco. Il gruppo lo ha attaccato per 'punirlo' di aver protetto il tedesco. Insulti, lanci di cassonetti e bottiglie, una delle quali lo ha colpito alla testa.

Nonostante tutto, il militare ha tenuto la pistola puntata senza mai sparare, cercando di tenere a distanza gli incappucciati. Tutto è stato ripreso in un video fatto con il cellulare. "Ha estratto la pistola per tenere a distanza gli aggressori, ma ha fatto in modo di non sparare mantenendo fino all'ultimo, in condizioni molto difficili, il sangue freddo e la professionalità dovuti", ha sottolineato l'Arma. Sui social, molti si sono divisi tra gli encomi nei confronti del

carabiniere, soprattutto - scrivono - per "aver svolto il suo compito con lucidità" e altri che hanno detto "doveva sparare". Ora si indaga per identificare gli ultrà attraverso le telecamere in strada e per risalire agli autori del video: è quasi certo che i soggetti coincidano. "Ho difeso persone impaurite, ho fatto solo il mio dovere", ha poi detto ai colleghi il

carabiniere. "Aggredito per essere intervenuto in difesa di persone sottoposte a un pestaggio, ha evitato di sparare pensando non solo all'incolumità delle vittime, ma pure a quella dei suoi aggressori", lo ha elogiato il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri. "Quei balordi la pagheranno", ha promesso il ministro della Difesa Elisabetta Trenta che ha chiamato il militare esprimendogli vicinanza. Per il ministro dell'Interno Salvini "questi non sono tifosi ma sono delinquenti". Elogi per il militare anche dal vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli.

"Un abbraccio al carabiniere aggredito a Roma - ha scritto su Fb il governatore della Liguria Giovanni Toti -. Solidarietà all'Arma che ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza. Una richiesta al Governo: tuteliamo di più i nostri ragazzi in divisa che troppo spesso hanno paura di reagire per le conseguenze legali cui andrebbero incontro".