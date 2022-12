Capodanno:Polizia, pallone di Messi tra botti più pericolosi

(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - C'è anche il "pallone di Messi", dal nome del trascinatore e vincitore (insieme alla sua Argentina) dei campionati del mondo appena terminati, tra i botti più pericolosi del Capodanno 2023. "Può distruggere una stanza". Finora a Cagliari non ne sono stati sequestrati, ma la possibilità che spunti da un momento all'altro esiste sempre. Riconoscerlo è facile: è una sfera quasi delle dimensioni di un pallone da calcio. Però con la miccia e può provocare molti danni. E quindi la Polizia di Stato invita tutti alla massima attenzione. Soprattutto per i "fuochi" artigianali o illegali. O contraffatti: occhio al marchio Ce, se le lettere sono troppo ravvicinati è il caso di sentire puzza di bruciato. Non solo esplosioni o fuochi pirotecnici, perché con la notte di San Silvestro la gente in giro sarà tanta: soprattutto per il ritorno del concertone a Cagliari per la presenza di Blanco. Primo consiglio della Polizia di Stato. Niente guida dopo il brindisi per evitare incidenti durante il ritorno a casa dopo il veglione. Altro accorgimento: cinture allacciate anche nei sedili posteriori, rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza. E attenzione al cellulare: una sbirciata a un messaggio può costare la vita. La Polizia di Stato ha annunciato che le strade saranno presidiate. Più per prevenire - è stato spiegato nella conferenza stampa di fine anno - che per reprimere o punite. Altro suggerimento: se si sta fuori, meglio affidare i gioielli a parenti che possano custodirli. Perché i ladri, quando le case sono vuote, sono sempre in agguato. (ANSA).