'Capitano Ultimo': 'Dopo 42 anni lascio l'Arma dei Carabinieri'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Da #carabiniere dopo 42 anni di Servizio pensavo chissà cosa dirò quando lascerò l'Arma dei #Carabinieri. Poi ti ci trovi e non dici niente. Sì, in fondo ho parlato già. #capitanoUltimo". Con questo tweet il colonnello Sergio De Caprio annuncia l'addio all'Arma. De Caprio, il 'capitano Ultimo' che arrestò Totò Riina, è attualmente in aspettativa dopo essere stato nominato assessore nella giunta regionale della Calabria. Tra un anno avrebbe dovuto comunque lasciare l'Arma dei carabinieri per raggiunti limiti di età.