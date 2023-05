Caos voli, la violinista Hillary Hahn sostituita alla Scala

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Il caos ai voli creati dagli scioperi degli ultimi giorni ha avuto conseguenze anche alla Scala di Milano. Hillary Hahn, violinista di fama internazionale, vincitrice di tre Grammy awards, era attesa a Milano per esibirsi domani con la filarmonica diretta da Riccardo Chailly.

Ma, a causa di una coincidenza in ritardo, non è riuscita a prendere l'aereo da New York in tempo per le prove. Di conseguenza domani sarà sostituita dal talentuoso Emmanuel Tjieknavorian, con programma invariato: il Concerto in re maggiore per violino e orchestra di Johannes Brahms e a seguire la sua sinfonia n. 1. E' quindi rimandato il debutto scaligero di Hahn. La Filarmonica ha ringraziato per la disponibilità Tjeknavorian che con l'ensemble si era già esibito nel concerto in re maggiore per violino di Prokof'ev diretto da Chailly sia a Milano sia nelle tappe della tournée di gennaio da Parigi ad Amsterdam.