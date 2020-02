[L'analisi] Dentro il caos del gruppo Misto, dove cerca rilancio chi vuole sopravvivere alla fine del governo

Iniziano sempre un po’ lenti, carburando come diesel, i gruppi Misti di Camera e Senato. Ma poi è una sorta di regola matematica, di postulato di Montecitorio e Palazzo Madama: con l’avanzare della legislatura e soprattutto con l’avvicinarsi della sua fine, naturale o anticipata, i Misti lievitano. Quasi una nemesi della ratio che spinse il centrodestra (ma anche il centrosinistra non fiatò) a sostituire il Mattarellum con il Porcellum e successive leggi elettorali per avere deputati più fedeli a chi li metteva in liste bloccate. Non va, come per un’eterogenesi dei fini.

Non va proprio

E così i gruppi Misti sono arrivati oggi a 19 senatori e 36 deputati, con gli ex pentastellati come instancabili fornitori di materia prima umana. Partiamo dal Senato, dove peraltro le Autonomie hanno diritto a un proprio gruppo in deroga alla norma che prescrive un numero minimo di dieci senatori per costituirsi in gruppo autonomo. In verità sono in otto: i rappresentanti di Suditiroler Volkspartei, Partito Autonomista Trentino Tirolese, Union Valdotaine, rinforzati da Pierferdinando Casini, Giorgio Napolitano ed Elena Cattaneo, insomma una sopra di SuperMisto. Poi ci sono i due senatori a vita non iscritti a nessun gruppo, Renzo Piano e Carlo Rubbia e il loro è quasi un personalissimo MiniMisto. E infine il Gruppo Misto vero e proprio con cinque di Leu, a partire dalla presidente Loredana De Petris, con un’ex grillina come Paola Nugnes; due del Movimento Associativo Italiani all’Estero-MAIE, un calendiano, Matteo Richetti; due senatori a vita, Liliana Segre e Mario Monti; una rappresentante di “Più Europa con Emma Bonino”, che è la stessa Emma.

I pentastellati diventati "Misti Misti"

E poi otto “Misti Misti”, tutti ex del MoVimento cinque stelle: due dal primo giorno di scuola, candidati ed espulsi ancor prima che iniziasse la legislatura, Maurizio Buccarella e Carlo Martelli, e poi, di volta in volta, Saverio De Bonis e Gregorio De Falco, Elena Fattori, Gianluigi Paragone, Luigi Di Marzio e l’ultimo freschissimo arrivato, espulso dal MoVimento nei giorni scorsi, Lello Ciampolillo. Se Ciampolillo è la novità della settimana al Senato sul fronte trafficatissimo degli arrivi al Misto provenienti dal MoVimento Cinque Stelle, sono in tre quelli freschi alla Camera: Michele Nitti, che conferma la teoria della società civile e degli abbandoni rispetto a inizio legislatura, visto che è un prestigioso direttore d’orchestra eletto nel collegio uninominale di Lecce; Nadia Aprile, pure lei dall’uninominale, commercialista eletta nel collegio di Casarano, e Flora Frate.

Tutti i cambi di casacca

Insieme a loro tre nel Misto di Montecitorio guidato dal sudtirolese Manfred Schullian ci sono altri 33 deputati: tre di Centro Democratico, Radicali Italiani e Più Europa; tre del Movimento Associativo Italiani all’Estero-MAIE, due dei quali ex grillini; quattro delle Minoranze linguistiche e dieci centristi di centrodestra, quasi un Misto nel Misto, esponenti guidati da Maurizio Lupi con Noi con l’Italia, gli italiani all’estero di USEI, i totiani di Cambiamo! e Alleanza di centro. E poi i sedici Misti-Misti che, tecnicamente, si chiamano “deputati non iscritti a nessuna componente” : tre sono i nuovi ex grillini arrivati in settimana; uno è un ex leghista, Carmelo Lo Monte; una viene dal Pd, Daniela Cardinale; uno è socialista, Fausto Longo.

Dispersi in mille rivoli

Gli altri dieci sono tutti ex del MoVimento Cinque Stelle, Silvia Benedetti, che era in lista ma non è mai nemmeno entrata nel gruppo pentastellato ad inizio legislatura; Nunzio Angiola; Santi Cappellani, che prima è uscito da solo dal gruppo e poi è stato espulso dai probiviri; Sara Cunial, imprenditrice agricola legata alle antiche battaglie pentastellate sui vaccini; Massimiliano De Toma; l’ex ministro della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti; Veronica Giannone; Gianluca Rospi; Rachele Silvestri e Gloria Vizzini. Tutti approdati al Misto con storie diverse e l’incredibile capacità degli ex pentastellati di non costituire gruppi alternativi, ma di disperdersi in mille rivoli, ognuno per sè.

Vanno, vengono, alle volte si fermano

Contano storie diverse, sensibilità inconciliabili, profili personali diversissimi fra loro, elezioni nel proporzionale e nel maggioritario, differenti provenienze sociali o geografiche e mille altre variabili che li proiettano direttamente nel Misto. Con due facili previsioni: non saranno gli ultimi ad arrivare qui e, prima di fine legislatura, saranno raggiunti da altri ex compagni di MoVimento e di altri partiti. E alcuni di loro, come è già successo ad altri ex Misti, passeranno a partiti più grandi, che li ricandideranno, un po’ come nelle Nuvole di Fabrizio De Andrè: vanno, vengono, alle volte si fermano. Con una piccola istruzione per l’uso per tutti gli ex pentastellati: fra tutti i fuorusciti della scorsa legislatura solo in tre sono stati rieletti. Marco Zanni, nella Lega, all’Europarlamento, tornato a Strasburgo e a Bruxelles con le preferenze; Walter Rizzetto in Fratelli d’Italia e Vincenza Labriola in Forza Italia. Gli altri, tutti a casa.