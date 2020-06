Cantieri, nodo genovese di nuovo in tilt

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Una nuova mattinata di passione nel nodo autostradale genovese per la riapertura con due ore di ritardo di due cantieri fra Genova e la A7: i tratti fra il casello di Genova Ovest di Sampierdarena e la diramazione per A7 e A2 e quello fra Ronco Scrivia e Vignole Borbera. In A26, coda di un chilometro tra Ovada e Masone e coda tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone. In A12 coda di quattro chilometri tra Genova Nervi e il bivio A12/A7. Disagi anche in città con code lungo la strada Guido Rossa e nella circolazione del ponente.