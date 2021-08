Cantieri autostrade: code su nodo autostradale ligure

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - Tornano i cantieri sulle autostrade liguri e tornano le code. Dopo una domenica di controesodo senza criticità, il nodo autostradale ligure torna sotto stress. Nel pomeriggio code in A12 fino a 7 chilometri tra Lavagna e Rapallo per lavori, 4 chilometri tra Recco e Chiavari sempre a causa dei restringimenti di carreggiata. In A10, 9 chilometri di coda tra Spotorno e Albissola e 3 km tra Celle e Savona. Nel pomeriggio infine cinque chilometri di coda tra gli svincoli di Arma di Taggia e Imperia Ovest, in Autofiori, direzione Genova, per un incidente tra due auto avvenuto poco dopo le 16. (ANSA).