Cantieri autostrade: 15km coda in A12 tra Nervi e Rapallo

(ANSA) - GENOVA, 10 SET - Traffico paralizzato sulla autostrada A12 Genova-Roma verso la riviera di Levante. Si registrano, infatti, 15 chilometri di coda tra Genova Nervi e Rapallo a causa dei cantieri. Gli incolonnamenti sono andati avanti tutto il pomeriggio tanto che sono state distribuite bottigliette d'acqua agli automobilisti bloccati. Rallentamenti anche sulla A10 Genova-Savona in direzione della riviera di Ponente ma senza disagi. Nella mattinata si erano registrate code anche in A7 e A26. Solo ieri il ct della Nazionale Roberto Mancini era rimasto bloccato dai lavori sulla A26 e aveva pubblicato una storia su Instagram divenuta ieri virale in cui invitava Aspi a vergognarsi. (ANSA).