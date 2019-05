Cannabis: produttore, campagna sbagliata

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - C'è attesa e preoccupazione, a Milano, nei negozi che vendono la cosiddetta 'Cannabis legale' o 'Cannabis light'. Da un lato, infatti, si teme che il recente pronunciamento della Corte Costituzionale possa dare via a una stretta sulle licenze di commercializzazione, dall'altra si recrimina sulla "speculazione politica" che sta creando "fake news" sui prodotti a base di marijuana. "Si tratta proprio di un'altra cosa", dice Maurizio Gola, titolare di una rivendita che espone il marchio 'Santamaria'. "Qui vengono donne a comprare l'olio per i dolori mestruali, sportivi per i prodotti antidolorifici - racconta - Poi, certo, arriva anche qualche ragazzo che chiede da fumare e gli dico che ha sbagliato posto". "Io ho investito in una nuova attività - spiega un ex manager che ha deciso di darsi alla coltivazione di canapa - e questa campagna politica è sbagliata non solo perché mette a rischio i posti di un settore in espansione, ma perché sta screditando un mondo che nulla ha a che vedere con la droga".