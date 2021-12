Candle street, candele personalizzabili con algoritmi e digitale

Milano, 17 dic. (askanews) - Creare una candela profumata unica, con tre fragranze scelte tra le quaranta disponibili online. La piattaforma è quella di Candle Street, startup italiana che ha chiuso il percorso di accelerazione di Luiss Enlabs il programma per le giovani imprese di Lventure group. Il ceo e founder è Gabriele Teschioni. "Una volta atterrati sulla nostra piattaforma scegliete la dimensione della candela. Si passa alla creazione, tu hai 40 fragranze base. Il nostro algoritmo ti suggerisce automaticamente quali sono le fragranze che stanno meglio insieme a quelle che vuoi tu".La startup guarda già ai mercati internazionali ed è pronta a crescere nel 2022, grazie anche a una raccolta fondi che è partita subito dopo il percorso di accelerazione. "Siamo in fase di fundraising. In questo round ci aspettiamo il capitale che ci serve per scalare, siamo già cash positive ma ci serve il capitale per accelerare la produzione e strutturarci sui mercati internazionali. Chiediamo 500mila euro come cash need per i prossimi 12 mesi con queste due direttrici: sviluppo della produzione e sviluppo del sales lato internazionale". Le candele saranno sempre più personalizzabili, uniche oltre che per fragranza anche per colore ed etichetta. "E' un regalo perfetto, in questo periodo ce ne stiamo accorgendo che le persone lo apprezzano molto come regalo".