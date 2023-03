Cafonata a Venezia, si tuffa dal tetto di un palazzo nel canale. Il sindaco: "Da prendere a pedate". Il video

E' diventato virale il video, postato stamane in rete, che mostra un uomo a Venezia che si tuffa nel rio adiacente San Pantalon, alle spalle di Campo Santa Margherita, dalla cima di un palazzo. Le immagini lo mostrano gettarsi da una altezza considerevole e risalire a riva dove lo attende una seconda persona che gli porge un asciugamano. Nell'audio si sentono i commenti stupiti dei residenti, ormai abituati a bravate del genere. Immediato il commento con un tweet del sindaco, Luigi Brugnaro. "A questo soggetto - dice - bisognerebbe dare un certificato di stupidità e un bel sacco di pedate. Stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo. Lui e il suo compare sotto - conclude - che faceva il video cretino per i social".

La Polizia municipale di Venezia "sta cercando di identificare l'autore del tuffo in acqua di stamane e il suo compare: ho mandato una pattuglia per cercare di capire come ha fatto ad andare sul tetto del palazzo, rischiando con il suo gesto anche la vita": lo dice il sindaco Luigi Brugnaro sul caso dell'uomo che stamane si è lanciato dal secondo piano di una casa in un rio a San Pantalon, alle spalle di Campo Santa Margherita. "Sono veri delinquenti - aggiunge - che non si rendono conto del pericolo che creano alla città. Pensate se fosse passata in quel momento una barca sotto". Brugnaro lancia un appello, definendo quanto avvenuto "un atto delinquenziale": "non fate a gara, non fate queste stupidaggini - conclude - per qualche like in più sui social".

Il tuffo sconsiderato da un palazzo storico "è solo l'ultimo sfregio a Venezia: un gesto pericoloso e senza rispetto. Qualcuno ha scambiato una culla di storia e patrimonio universale come Venezia, per un parco acquatico". E' il commento dei consiglieri regionali di Lega-Liga Veneta, Gabriele Michieletto e Roberta Vianello, dopo l'episodio che stamane ha visto protagonista un giovane che si è gettato dal secondo piano di un palazzo in un rio. "E' pura follia e non si può più tollerare - sottolineano -. Ci uniamo ancora una volta al coro di no nei confronti di chi vuole trasformare Venezia in una Disneyland e non rispetta la città, i cittadini, noi veneti e il nostro patrimonio culturale".