Canale5, I Viaggi del Cuore ripercorrono storia di San Francesco

Roma, 26 gen. (askanews) - Sabato 28 gennaio alle 08.50 su Canale5, tornano i Viaggi del Cuore, un programma condotto da Don Davide Banzato e prodotto da Me-Production di Elio Angelo Bonsignore.Dopo i viaggi in Kenya, Turchia e Città del Vaticano, la prossima tappa sarà dedicata al santo patrono d'Italia "San Francesco" e ad Assisi una delle città più belle del Paese che da sempre attira a sé persone di ogni età, cultura e religione.Per questa puntata Don Davide, ripercorrerà la storia sempre attuale di San Francesco, partendo dalla sua gioventù e ascoltando testimonianze di vita. Visiteremo la Basilica di San Francesco, scrigno di arte unico al mondo per gli affreschi di Giotto, dove sono conservate le spoglie del Santo; la casa dove ènato e ha vissuto la sua famiglia; saliremo in alto per visitare la Rocca Maggiore, dove il giovane Francesco sperimentò la durezza della prigionia; entreremo nella Porziuncola; contempleremo il silenzio dell'Eremo delle Carceri; andremo a san Damiano ed entreremo con le telecamere dei Viaggi del cuore nel giardino dove san Francesco anziano compose il "Cantico dellecreature". Vedremo in esclusiva la stesura più antica di questo testo conservata nella biblioteca del Sacro Convento. Tra i tanti ospiti a guidarci ci saranno fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio della Comunicazione del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, fra Emanuele Gelmi della Basilica santa Maria degli Angeli in Porziuncola, padre Simone Ceccobao, guardiano dell'Eremo delle carceri e fra Mauro Botti, guardiano di san Damiano.Come in ogni puntata verrà raccontata la presenza di Missioni don Bosco accanto ai giovani nelle periferie del mondo. Saranno presenti anche la fondatrice della Comunità Internazionale di diritto Pontificio "Nuovi Orizzonti", Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana e scrittori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità.I viaggi del Cuore - sotto il Patrocinio della Santa Sede - è un format televisivo ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Condotto e scritto da don Davide Banzato con Maria Amata Calò e Martina Polimeni, la regia di questa puntata è di Fabrizio Lo Presti e la direzione della fotografia di ClaudioFalanga. In 50 minuti il programma vuole raggiungere credenti e non,grazie ad un taglio artistico e culturale con un'attenzione produttiva alla qualità tecnica delle riprese e della post-produzione.