Campiello: Andrea Delogu presenta finale

(ANSA) - VENEZIA, 7 MAG - Sarà condotta da Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, la finale del Premio Campiello, in programma il 14 settembre al Teatro La Fenice di Venezia. L'annuncio è stato dato oggi a Milano durante l'evento #CampielloRacconta, nel corso del quale è stata presentata la 57/a edizione del concorso di narrativa italiana contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto. La cerimonia di premiazione del Campiello 2019 verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai5 e in tutto il mondo attraverso Rai Italia. Oltre a presentare numerosi programmi - tra cui gli ultimi due eventi tv con Renzo Arbore - Delogu è da cinque anni al timone di "Stracult" con Marco Giusti e Fabrizio Biggio, e conduce su Radio2 "La versione delle 2". Nel 2014 ha scritto La collina (Fandango) insieme ad Andrea Cedrola, romanzo ispirato alla sua infanzia trascorsa in una comunità di recupero, e in aprile ha pubblicato "Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica" (Rai Libri). (ANSA).