Camorra: arrestati 11 esponenti del clan D'Alessandro

Napoli, 9 set. (askanews) - A Napoli e Castellammare di Stabia i carabinieri e la Dda hanno arrestato 11 persone ritenute vicine al clan camorristico dei D'Alessandro. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba nei confronti di 11 indagati (9 dei quali raggiunti dalla misura cautelare della custodia in carcere e 3 da quella del divieto di dimora nella regione), ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione aggravata in concorso e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dalla finalità di agevolare il locale clan camorristico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'indagine ha avuto inizio nel 2015 quando un esponente di spicco della famiglia egemone nel rione Savorito, quella degli Imparato (anche conosciuti col nome dei Paglialoni, fiancheggiatori del clan D'Alessandro), ha avvicinato il titolare di un esercizio commerciale per imporgli la fornitura di estintori.