Camion in fuga travolge una famiglia, bimbo gravissimo

Vicenza, 8 mar. (AdnKronos) - Un camion che fuggiva da un posto di blocco della polizia locale ha travolto un'intera famiglia, ferendo la madre e il figlioletto di 14 mesi, che era in carrozzina e che ora è ricoverato in gravissime condizioni. E' accaduto nel vicentino: il mezzo, che, secondo le prime informazioni, si stava allontanando velocemente dopo non essersi fermato all'alt dei vigili, ha investito padre, madre e due figli vicino alle mura medievali di Marostica. Sarebbero illesi il papà e il figlio più grande, mentre la mamma e il figlio più piccolo sono rimasti feriti e portati in ospedale. Il più grave è proprio il bambino di 14 mesi.