Colori Regioni, verso un’Italia tutta gialla, tre regioni in pole per la zona bianca. Quando possono cambiare

Da arancione a dati da zona bianca. La Sardegna continua ad essere, nel bene e nel male, una delle regioni "protagoniste" dei cambi di colore. Infatti l'Isola passerà, salvo novità dell'ultima ora da arancione a gialla. Ma, insieme a Molise e Friuli, Venezia Giulia ha un'incidenza settimanale dei contagi sotto quota 50 ogni 100mila abitanti, e risulta perciò candidabile per la zona bianca. Il passaggio comunque non potrebbe avvenire, nella migliore delle ipotesi, prima di fine mese. In base alla normativa attuale, infatti, sono necessari tre monitoraggi consecutivi con incidenza inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (oltre a un Rt sotto 1 e un livello di rischio basso). Delle tre regioni attualmente arancioni, solo la Valle d’Aosta resterà in arancione. Le altre due, Sicilia e Sardegna, passeranno da lunedì 17 maggio nella fascia gialla.

I cambiamenti

Il compromesso tra le parti politiche, dicono diverse fonti ministeriali, potrebbe essere appunto nel posticipo del coprifuoco alle 23. "Mi auguro, spiega il sottosegretario alla Sanità Costa, che si possa arrivare alle 24, ma già le 23 sarebbe una risposta positiva perché sono convinto che un’ora in più non è quella che può determinare particolari criticità dal punto di vista dei contagi e della diffusione del virus". "Oggi siamo difronte ad un quadro profondamente diverso rispetto a qualche settimana fa. I dati – ha spiegato - sono ogni giorno in miglioramento, soprattutto aumentano i vaccinati nel nostro Paese".

Anticipo delle riaperture

Intanto, "possono esserci sicuramente degli anticipi per le riaperture dei centri commerciali e dei parchi tematici", ha detto ancora il sottosegretario, aggiungendo: "Le date stabilite il 26 aprile nel Decreto ‘Aperture’ sono state stabilite con lo scenario di allora. Oggi dopo due settimane di piano vaccinale il quadro è cambiato e ovviamente è possibile che quelle date vengano riviste. Per i parchi tematici, la cui riaperture è prevista per il 1° luglio, oggi ci sono le condizioni per un anticipo. Anche per i centri commerciali bisogna fare delle differenziazioni e riflessioni Faccio l’esempio degli outlet che abbiamo assimilato ai centri commerciali mentre non lo sono, è come voler chiuder due vie del centro di Roma".

Addio a i colori

Per quanto riguarda invece "l’abbandono dei ‘colori’ e il passaggio a zone di rischio (alto, basso, moderato) è un’ipotesi alla quale si sta lavorando il Cts sta elaborando i dati. Credo che facciamo un passo avanti se arriviamo a prendere decisioni anche puntuali sul territorio per cercare di dare una risposta più corretta e coerente. Sostengo che dobbiamo dare delle possibilità in più laddove ci sono le condizioni", ha spiegato ancora Costa.

Così cambiano i parametri

Se si vuole rendere la ripartenza irreversibile, dunque, è necessario cambiare modo di valutazione. La proposta su cui si confronteranno nelle prossime ore governo e regioni è di tenere in considerazione l'Rt ospedaliero, cioè la situazione dei malati covid nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. In zona ad alto rischio si andrebbe se le prime superano il 20% del totale dei posti disponibili e le seconde il 30% (oggi la soglia critica è rispettivamente del 30 e del 40%). Verrebbero inoltre definite 3 fasce d'incidenza, con la più alta fissata a partire da 150 casi ogni 100mila abitanti.