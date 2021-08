Lucifero non molla l'Italia: caldo record nel siracusano, toccati 48.8 gradi. A Ferragosto al sorpresa

Il caldo record in Italia fa registrare un nuovo primato delle temperature in Europa. Nel siracusano, in particolare in Contrada Monastero secondo 3bmeteo.com, il termometro ha segnato 48,8 gradi e, se il dato sarà validato dopo le opportune analisi, potrà diventare la temperatura più alta mai registrata nel vecchio continente. "Il dato batte il precedente record di 48 gradi misurato ad Atene il 10 luglio 1977, superando addirittura il primato di 48.5°C fatto segnare da una stazione non ufficiale a Catenanuova nell'agosto 1999", afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni. E sempre in Sicilia sono stati toccati 47.4 gradi a Paternò, 45.4 a Francofonte, 45.2 ad Aragona e 46 a Mineo.

Ma al momento è difficile stabilire se le temperature registrate nel siracusano dalle alcune stazioni meteo abbiano effettivamente raggiunto quel livello né ci sono elementi per stabilire che si tratti effettivamente di un record europeo, ha detto Guido Guidi, tenente colonnello dell'Aeronautica Militare-Servizio Meteorologico. "Con riferimento alla rete di osservazione del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare non abbiamo rilevato nelle nostre stazioni nessun valore analogo a quello di cui si parla", ha precisato. Al momento la temperatura più alta è quella pari a 44,4 gradi rilevata a Sigonella: "non è il valore più alto mai registrato, ma è comunque un valore alto". Questi valori elevati sono comunque solo una dimostrazione dell'intensità dell'ondata di calore che ha colpito l'Italia lunedì scorso, con temperature bollenti specialmente a Sud.

L'anticiclone africano all'origine del gran caldo si estenderà al Centronord e venerdì sono ben 15 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio caldo indicato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Si tratta di Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo, dove il bollettino del ministero, che prende in considerazione 27 centri urbani, evidenzia un rischio per la salute per tutta la popolazione (non solo per la parte più fragile, rischio quest'ultimo indicato dal bollino arancione). Rispetto a giovedì c'è un incremento di 5 bollini rossi (Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze e Viterbo), mentre oggi sono 8 (Bologna e Trieste passano domani da arancione a rosso).

Clima che quindi resta rovente sul resto del Paese temperature che balleranno tra i 39 e i 42 gradi. Almeno fino al weekend di Ferragosto, le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40 gradi nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38 a Roma, fino a 37 in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria. Tuttavia il weekend di Ferragosto pur avendo caratteristiche climatiche molto simili a quelle degli ultimi giorni, presenterà i primi spunti di un cambiamento che nella settimana successiva potrebbe rivelarsi importante. l'abbassamento di latitudine del fronte di instabilità collegato alla saccatura scandinava riuscirà infatti a determinare qualche primo temporale isolato sull'arco alpino e prealpino, nulla di sostanziale ma un segnale che non andrà trascurato.